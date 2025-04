Handball Handball: Füchse-Spieler Langhoff erstmals fürs DHB-Team nominiert Stand: 23.04.2025 15:59 Uhr

Rückraumspieler Matthes Langhoff von den Füchsen Berlin hat erstmals eine Nominierung für die Handball-Nationalmannschaft erhalten. Am Mittwoch wurde der gebürtige Neubrandenburger von Bundestrainer Alfred Gislason für die finalen EM-Qualifikationsspiele in den DHB-Kader berufen. Außer dem Rückraum-Linken sind auch die Füchse Nils Lichtlein und Tim Freihöfer Teil der 19-köpfigen Auswahl.



Die Partien finden am 7. Mai (19 Uhr) in der Schweiz und vier Tage später in Stuttgart gegen die Türkei (18 Uhr) statt.

Deutschland bereits qualifiziert

In der aktuellen HBL-Spielzeit traf Matthes Langhoff bislang 47-mal, in der Champions League kommt der 23 Jahre alte Rechtshänder auf 39 Tore. Er durchlief mehrere Junioren-Nationalmannschaften und errang 2023 mit der U21 in Berlin die Weltmeisterschaft.



Die DHB-Auswahl ist für das EM-Turnier vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen bereits qualifiziert, mit 7:1 Punkten ist die Bilanz in Quali-Gruppe sieben hervorragend.



"Wir wollen alles daransetzen, beide Spiele zu gewinnen und uns den ersten Platz in der Qualifikation zu sichern. Das ist wichtig mit Blick auf die Setzliste für die Auslosung der Europameisterschaft", sagte Gislason.

Das deutsche Aufgebot im Überblick

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf)



Feld: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Timo Kastening (MT Melsungen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Tim Nothdurft (Rhein Neckar Löwen), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Aron Seesing (Bergischer HC), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

