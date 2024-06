Handball Handball: Auf diese Teams treffen die Füchse Berlin in der Champions League Stand: 27.06.2024 19:34 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin bekommen es in der kommenden Champions-League-Saison unter anderem mit Frankreichs Serienmeister Paris St. Germain sowie dem ungarischen Top-Klub Veszprem HC zu tun. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend in Wien.



Zudem treffen die Füchse in Gruppe A auf Wisla Plock (Polen), Sporting Lissabon (Portugal), Eurofarm Pelister Bitola (Nordmazedonien), Dinamo Bukarest (Rumänien) und Königsklassen-Neuling Fredericia HB (Dänemark).



Die Champions-League-Saison 2024/25 beginnt am 11. und 12. September.

Füchse Berlin qualifizieren sich für die Champions League mehr

Die Füchse kehren dabei nach elf Jahren auf das Parkett der Champions League zurück. Das Ticket für die Königsklasse verdienten sich die Berliner durch das Erreichen des zweiten Platzes in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Meister Magdeburg erwischt schwere Gruppe

Der Deutsche Meister SC Magdeburg hat derweil eine besonders schwierige Vorrunden-Gruppe in der Champions League erwischt. Die Magdeburger treffen in Gruppe B auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona (Spanien) und den dänischen Meister Aalborg HB, der zuletzt im Endspiel gestanden hatte, sowie Industria Kielce (Polen), Pick Szeged (Ungarn), HBC Nantes (Frankreich), HC Zagreb (Kroatien) und Kolstad HB (Norwegen).

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.06.2024, 19:15 Uhr