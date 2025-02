Handball Geburtstag, Vertragsverlängerung und Kantersieg: Füchse-Kantersieg über Potsdam wird zur Dauerparty Stand: 09.02.2025 20:05 Uhr

Im ersten Spiel nach der Weltmeisterschaftspause lassen die Berliner im Derby den Brandenburgern keine Chance. Die wichtigste Nachricht des Tages gibt es aber ohnehin schon vor dem Anwurf.

Es gab viel zu Feiern für die Füchse Berlin an diesem 9. Februar 2025. Und das schon vor dem Spiel gegen Kooperationspartner VfL Potsdam. Da war der 57. Geburtstag von Geschäftsführer Bob Hanning, der seinen Ehrentag mit einer selbst für ihn besonders glitzernden Oberbekleidung beging. Da war der Empfang der beiden dänischen Weltmeister in den Reihen der Füchse, Mathias Gidsel und Lasse Andersson. Für die von den Berliner Anhängern schon auf dem Parkplatz vor der Max-Schmeling-Halle ein Spalier gebildet wurde.



Vor allem aber war es das, was Geburtstagskind Hanning und Weltmeister Gidsel (der einen Tag zuvor Geburtstag gefeiert hatte) anschließend zu verkünden hatten: Die vorzeitige Vertragsverlängerung des Welthandballers bis 2029.

Füchse nur anfangs mit Problemen

Er "durfte den Betrag selbst eintragen", so Bob Hanning wenig später am Mikrofon des Streamingdienstes "Dyn" über die Verhandlungen. Allerdings, so Hanning, sei Gidsel nicht nur ein "unfassbarer Sportler, sondern auch fair". Finanziell also, das sollte es heißen, ist das wohl alles gut darstellbar für die Füchse.

Eher unfair verlief dann das folgende Duell zwischen den Füchsen und dem VfL Potsdam, welches die Berliner vor 8.219 Zuschauern schließlich mit 36:19 (20:10) für sich entscheiden konnten. Die Füchse bleiben somit Tabellenzweiter, Potsdam punktloses Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson und Mathias Gidsel mit je sieben Toren. Bei Potsdam war Nils Fuhrmann mit vier Toren am erfolgreichsten.

Und das alles, obwohl die Hauptstädter verletzungsbedingt auf Lukas Herburger und Max Darj verzichten mussten. Somit stand mit Mijajlo Marsenic nur noch ein Kreisläufer im Kader. Die Füchse hatten allerdings nur in den ersten Minuten Probleme, anschließend konnten sie sich Tor um Tor absetzen. Schon nach 15 Minuten lagen die Gastgeber 15:10 vorn.

Füchse-Trainer kann Stammkräfte schonen

Die Berliner wechselten viel, auch Welthandballer Gidsel bekam bald seine Pausen. Potsdam blieb zu harmlos und hatte auch defensiv mir der Schnelligkeit und Beweglichkeit der Gastgeber große Probleme. So wurde die Führung bereits zur Pause zweistellig.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie einseitig. Die Füchse agierten souverän, Potsdam weiter harmlos. Die Füchse setzten sich weiter ab und Trainer Jaron Siewert konnte schon 15 Minuten vor dem Ende alle Stammspieler schonen. Die Gastgeber brachten dennoch den souveränen Sieg ins Ziel.

Geburtstagskind Bob Hanning sagte dann auch nach dem Schlusspfiff, er sei mit "meinen Füchsen, sehr zufrieden, mit Fabian Wiede sehr, sehr zufrieden und mit meinen Potsdamern überhaupt nicht zufrieden". Hanning hatte die Mannschaft als Trainer in die Bundesliga geführt und berät den Klub weiterhin. Der gelobte Wiede wiederum zeigte sich vor allem mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft zufrieden, damit, "Härte gezeigt zu haben" und auch deshalb viele "einfache Tore" erzielt haben zu können.





Die dürften in der kommenden Partie weniger zu erwarten sein. Am Donnerstag, den 13. Februar (18:45 Uhr), treffen die Füchse in der Champions League auf den dänischen Vertreter Fredericia HK. Der VfL Potsdam hingegen hat nun Pause bis zum 21. Februar. Dann hofft die Mannschaft im Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) auf die ersten Punkte der Saison.

Sendung: rbb24, 09.02.2025, 22 Uhr