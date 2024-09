Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Luckenwalde überrascht gegen Greifswald, Chemnitz und Hertha 03 bleiben torlos Stand: 21.09.2024 16:19 Uhr

Der FSV Luckenwalde hat in der Fußball-Regionalliga Nordost einen durchaus überraschenden Erfolg gefeiert. Mit 2:1 (0:0) gewann der zuvor Tabellenletzte am neunten Spieltag gegen das Top-Team des Greifswalder



FC. Im zweiten Spiel des Samstags mit Berliner beziehungsweise brandenburgischer Beteiligung trennten sich der Chemnitzer FC und Hertha 03 Zehlendorf mit 0:0.

Luckenwalde überrascht Greifswald

Mit nur vier Punkten aus den ersten acht Saisonspielen war die Mannschaft vom FSV Luckenwalde am frühen Nachmittag in die Partie gegen den Greifswalder FC gegangen. Der war mit immerhin bereits 15 Punkten und somit als klarer Favorit nach Brandenburg gereist. Im Spielstand spiegelte sich diese klar verteilte Favoritenrolle allerdings zu keiner Zeit wirklich wider. Nach einer in Sachen Toren gänzlich ruhigen ersten Halbzeit ging es mit einem 0:0 zur Pause in die Kabinen.



In der zweiten Halbzeit war es dann Till Jacobi, der in der 57. Minute mit seinem zweiten Saisontor zum 1:0 traf und so für die überraschende Luckenwalder Führung sorgte. Dass diese nur kurz Bestand hatte, lag an Bastian Strietzel. Der 26-jährige Greifswalder traf nur drei Minuten nach dem ersten Tor des Spiels zum 1:1-Ausgleich (60.). Das entscheidende 2:1-Siegtor und das insgesamt erst sechste Luckenwalder Saisontor markierte dann Simon Gollnack in der 74. Minute. Dank des ersten Saisonsieges verlässt die Mannschaft von Trainer Michael Braune vorerst die Abstiegsränge der Regionalliga Nordost.

Hertha 03 lässt Punkte liegen

Weiterhin in unmittelbarer Nähe zu besagten Abstiegsrängen liegt der Chemnitzer FC. Der war am Samstag Gastgeber für Hertha 03 Zehlendorf und sicherte sich beim 0:0 gegen die Südberliner immerhin einen Punkt. Die Akteure von Hertha 03 hingegen dürften sich über den einen Punkt keinesfalls freuen. Mit einem Sieg wären die Berliner in der Tabelle auf Rang vier vorgerückt.

