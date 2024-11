Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Dynamo siegt souverän, Luckenwalde gelingt eine Überraschung Stand: 01.11.2024 21:19 Uhr

Zu Beginn des 14. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo den zweiten Sieg in Folge feiern können, während der Tabellenletzte Luckenwalde beim Top-Team aus Jena eine große Überraschung gelungen ist. So siegte der BFC im Berliner Duell gegen Viktoria Berlin ungefährdet mit 3:0 (2:0) und klettert zumindest vorläufig auf Rang fünf. Die Treffer für die Gastgeber im Sportforum Hohenschönhausen erzielten Ivan Knezevic (30. Minute), Kevin Lankford (37.) sowie Kristijan Makovec (82.).





Viktoria Berlin lässt sich von Unterzahl nicht stoppen, Altglienicke spielt Remis mehr

Luckenwalde schnuppert am Sieg

Luckenwalde hingegen, bis dahin mit gerade einmal sieben Punkte aus 13 Spielen in die Saison gestartet, holte beim Tabellendritten Carl Zeiss Jena ein 2:2 (2:1) - und dürfte sich ärgern, da der Ausgleich zum 2:2 erst in der letzten Spielminute fiel. Zuvor hatten Philipp Kühn (22.) und Remo Merke (45. +1) die Mannschaft des Trainers Michael Braune zwei Mal überraschend in Führung gebracht. Und durfte aufgrund des Chancenwuchers der Gastgeber bis zum Schluss auf den zweiten Saisonsieg hoffen. Bei weiterhin sieben Punkten Rückstand auf den ersten, garantierten Nicht-Abstiegsplatz dürften die so spät verlorenen zwei Punkte umso schwerer ins Gewicht fallen.



Ganz ohne Punktgewinn endete der Spieltag hingegen für die VSG Altglienicke. In einem äußerst umkämpften Spiel unterlagen die Berliner beim Chemnitzer FC mit 0:1 (0:1). Dem frühen Gegentor aus der sechsten Minute konnte Altglienicke im Spielverlauf nichts entgegnen und rutscht somit auf Rang sechs ab.

Im rbb sind Mitarbeitende bis Freitag 22:30 Uhr zum Streik aufgerufen - das trifft auch die Redaktion rbb|24. Die Kommentarfunktion dieses Beitrags - wie auch weiterer aktueller Beiträge - bleibt daher geschlossen.

Sendung: rbb24, 01.11.2024, 22 Uhr