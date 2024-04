Fußball Regionalliga-Nordost Fußball Regionalliga-Nordost: BFC Dynamo bricht ein und verpasst Tabellenführung Stand: 19.04.2024 21:14 Uhr

Der BFC Dynamo hat zumindest die vorläufige Tabellenführung in der Regionalliga Nordost verpasst. Gegen Rot-Weiss Erfurt sah es dabei zu Beginn nach einem Spaziergang aus - doch dann wurde es doch noch richtig bitter.

Zum Auftakt des 30. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost ist der BFC Dynamo nicht über ein 2:2 (2:1) gegen Rot-Weiss Erfurt hinaus gekommen. Die Treffer erzielten Tobias Stockinger (3. Minute) und Amar Suljic (27.) für die Berliner sowie Pablo Santana Soares (45. +2) und Romario Hajrulla (90.) für die Gäste aus Thüringen.



Durch das Unentschieden rückt Dynamo mit nun 57 Punkten zumindest bis zu den Samstags- und Sonntagsspielen vom FC Greifswald (56 Punkte) und Energie Cottbus (58 Punkte) auf Platz zwei der Tabelle.

Erfurt ohne Cheftrainer

Mit welcher Erwartungshaltung die Gäste aus Erfurt nach Berlin gereist waren, zeigte sich schon daran, dass RWE-Cheftrainer Fabian Gerber gar nicht erst in den Bus Richtung Hauptstadt gestiegen war. Er habe im Namen des Vereins andere Termine wahrzunehmen, so Gerber bereits im Vorfeld der Partie. Welche Termine genau das waren, war nicht zu erfahren.



Spekuliert wurde immerhin, dass Gerber sich angesichts einer fehlenden Erfurter Scouting-Abteilung auf Spielerbeobachtung begeben habe. Nach acht sieglosen Spielen in Folge und fünf Spieltage vor Ende der Saison schienen die Thüringer beim Spitzenteam aus Berlin also nicht auf sonderlich viel zu hoffen. Und so begannen sie dann auch.

Dynamo überlegen — bis zum Schock-Moment

Während der BFC vor allem durch die sehr auffälligen Joey Breitfeld und Patrick Sussek immer wieder für Gefahr sorgte, beschränkte sich der Spielaufbau der Gäste zu Beginn der Partie auf ein Muster: hoch. Fast schien es, als wolle sich die gesamte Mannschaft kollektiv als Kicker im American Football bewerben, so kompromisslos beförderten sie nahezu jeden Ball, der vor ihre Füße kam, in Richtung Himmel.

Sollte es eine Verwirrungstaktik von Interims-Trainer Thomas Kost gewesen sein, ging sie jedenfalls nicht sonderlich gut auf. Dynamo zeigte sich unbeeindruckt und kam bereits in der dritten Minute zum ersten Treffer. Wobei es einem Wunder gleich kam, dass Torschütze Tobias Stockinger bei seinem Linksschuss von der Strafraumgrenze nicht zu sehr ins Schmunzeln geraten war über das mit "zaghaft" noch schmeichelhaft umschriebene Erfurter Abwehrverhalten. Den weiteren Berliner Tor-Näherungen der Anfangsphase durch Amar Suljic (10. Minute) und Arthur Ekallé (17.) fehlte dann die nötige Präzision. In der 23. Minute war es der Pfosten, der nach Sussek-Schuss vom linken Strafraumrand für Erfurt klärte.

Vier Minuten später jedoch war es soweit. Nach schöner Flanke von Linksverteidiger Felix Meyer kam Suljic am Fünfmeter-Raum vor seinem Gegenspieler zum Kopfball und somit zum unhaltbaren und hoch verdienten 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff hätte der BFC sogar gleich auf 3:0 stellen können. Erfurts erst 19-jähriger Torhüter Pascal Manitz reagierte allerdings sowohl gegen einen Distanzschuss als auch einen Nachschuss von Sussek glänzend. Dann beruhigte und verflachte die Partie, ehe sie in der 42. Minute einen Schock-Moment parat hatte.



Nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler blieb Dynamos Innenverteidiger Steffen Eder anscheinend bewusstlos liegen. Zur Erleichterung aller konnte er wenige Minuten später jedoch selbstständig vom Platz gehen. Nach der anschließenden Auswechslung wurde Eder unmittelbar ins Krankenhaus gefahren. Vielleicht auch deshalb zeigte sich die Berliner Abwehr kurzzeitig unsortiert, so dass Erfurts Pablo Santana Soares per Kopf und nach Halbfeld-Flanke zum völlig überraschenden Anschluss-Treffer kam. Wobei der Linksverteidiger für sein Tor weder hochspringen noch überhaupt auf den Ball zu schauen brauchte, der dennoch unhaltbar ins Eck flog.

Später Erfurter Ausgleich, Viktoria gewinnt

Das Gesamtbild der Begegnung änderte sich auch mit Beginn der zweiten Halbzeit nicht. Der BFC bestimmte das Spiel, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen. Erfurt agierte zwar aufmerksamer, wirkte dennoch weitgehend harmlos. Und so brauchte es ein Luftloch von Berlins Mittelfeldspieler Alexander Siebeck, um Erfurts Kay Seidemann die große Chance auf den Ausgleich zu ermöglichen. Allerdings zielte der Gäste-Stürmer bei seinem Abschluss aus gut 13 Metern viel zu zentral und somit direkt auf die Fäuste von Dynamo-Keeper Leon Bätge.

In der Folge passte sich die Begegnung vor knapp 3.000 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen immer mehr den äußeren Umständen an — sieben Grad und Regen. Weder die Berliner noch die Erfurter waren in der Lage, Spielkontrolle zu erlangen. Zwar versuchten vor allem die Erfurter, ihr Glück zu erzwingen, doch statt Torchancen prägten viele technische Unzulänglichkeiten, Fehlpässe und Zweikämpfe das Bild. Schließlich bekam die Partie doch noch einen gänzlich anderen Anstrich, da Romario Hajrulla im Strafraumzentrum in Szene gesetzt wurde und kühl zum 2:2-Endstand einschob (90.).

Einen Berliner Sieger gab es an diesem Abend dennoch in der Regionalliga Nordost. Im Parallel-Spiel zwischen dem FSV Luckenwalde und Viktoria Berlin kam der Favorit aus der Hauptstadt zu einem 2:1 (2:1)-Erfolg. Die Treffer für Viktoria erzielten Oleg Skakun (6.) und Jonas Kühn (28.). Für die Brandenburger traf Christian Flath (43.). Luckenwalde fällt damit hinter Erfurt auf Rang 13. Viktoria Berlin verbleibt bei nun fünf Punkten Rückstand auf Cottbus auf Rang vier.

