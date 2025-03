Fußball Fußball: Herthas Mädchen-Teams kehren teilweise nach Zehlendorf zurück Stand: 05.03.2025 17:13 Uhr

Die Berliner Fußballklubs Hertha BSC und der F.C. Hertha 03 Zehlendorf werden ihre Zusammenarbeit im Frauenbereich neu gestalten. Das teilte Zweitligist Hertha BSC am Mittwoch mit.



Die Kooperation wird demnach in zwei Bereiche aufgeteilt: Beim Mädchen- und Frauenfußball konzentriert sich Hertha BSC künftig auf den Leistungssport und die Teams der U13, der U15, der U17, der U20 sowie der 1. Frauen. Die Auswahlen der U11, der U13 II, der U15 II, der U17 II sowie die 3. Frauen kehren währenddessen ab der Saison 2025/26 zum Kooperationspartner aus Zehlendorf zurück.

Hertha BSC verkündet Meilenstein zur Anleihen-Rückzahlung Hertha BSC hat seinen Finanzbericht für die Hinrunde der laufenden Saison vorgelegt. Die große Positivmeldung ist aber eine für das kommende Geschäftsjahr: Offenbar steht die Finanzierung zur Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro. Hertha BSC hat seinen Finanzbericht für die Hinrunde der laufenden Saison vorgelegt. Die große Positivmeldung ist aber eine für das kommende Geschäftsjahr: Offenbar steht die Finanzierung zur Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro. mehr

Weiter regelmäßige Talent-Sichtungen

Hertha BSC will Hertha 03 Zehlendorf nach eigenen Angaben auch weiterhin unterstützen, etwa durch Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer oder auch gemeinsame Turniere. Außerdem werde es regelmäßige Sichtungen unter den Zehlendorfer Mädchen-Teams geben.



"Wir sind froh, dass die Spielerinnen nun wieder offiziell und formal Teil unseres Vereins sind, nachdem wir ursprünglich leider an dieser Umsetzung der Kooperation vor zwei Jahren aufgrund der DFB-Statuten gehindert worden sind", sagte Kamyar Niroumand, Präsident von Hertha 03 Zehlendorf. "Wir freuen uns sehr auf die weitere gemeinsame und noch engere Zusammenarbeit mit Hertha BSC."



Im November 2022 hatte der damalige Erstligist Hertha BSC auf einer Mitgliederversammlung als letzter Bundesligist beschlossen, eine Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball zu gründen. Der ursprüngliche Plan der Teil-Übernahme von Hertha 03 Zehlendorf durch Hertha BSC wurde damals vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgelehnt.

1. Hertha-Frauen drittplatziert in Regionalliga

Dank der Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf spielen die 1. Frauen in der drittklassigen Regionalliga und weisen vor Beginn der Rückrunde in der Nordost-Staffel fünf Punkte Rückstand auf die beiden führenden Vereine RB Leipzig II und Viktoria Berlin auf.



Aufgrund der Erweiterung der Bundesliga in der kommenden Spielzeit von zwölf auf 14 Mannschaften, steigen in dieser Saison drei Zweitligisten auf. Das hat zur Folge, dass am Ende dieser Saison alle Drittliga-Meister direkt in die zweite Bundesliga aufsteigen.