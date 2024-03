Sieg gegen Constanta Füchse gewinnen letzte Hauptrunden-Partie in der European League Stand: 05.03.2024 22:28 Uhr

Die Füchse Berlin haben sich mit einem Sieg aus der Hauptrunde der Handball-European League verabschiedet. Die Mannschaft von Jaron Siewert gewann am Dienstagabend in der Max-Schmeling-Halle gegen das rumänische Team HCM Constanta mit 35:31 (16:19).

Bester Berliner Werfer war Lasse Andersson mit 15 Treffern.



Bereits vor der Partie stand fest, dass die Füchse in einer Playoff-Runde um den Einzug in das Viertelfinale des Wettbewerbs spielen müssen.

Siewert rotiert

Der Gast aus Rumänien erwischte den besseren Start und lag bereits früh in der Partie mit einigen Toren vorne. Insbesondere in der Offensive zeigten sich die Füchse im ersten Durchgang nachlässig und nicht efffektiv genug. Weil das Spiel keine Bedeutung mehr hatte, rotierte Füchse-Trainer Siewert stark. Er gab vielen jungen Spielern eine Chance, die sonst nicht allzu viel Spielzeit bekommen. Darunter litt der Berliner Spielfluss und die Füchse gingen beim Stand von 16:19 nach den ersten 30 Minuten verdient mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Halbzeit.



Im zweiten Abschnitt kamen die Berliner dann aber besser in Schwung. Sechs Minuten nach Wiederbeginn sorgte Fabian Wiede für den Ausgleich, nach gut 40 Minuten gingen die Berliner erstmals in Führung. Es blieb allerdings bis zum Schluss ein schwaches Handball-Spiel ohne große Highlights. Am Ende gewannen die Berliner dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 35:31.



Am Sonntag (16 Uhr) steht für die Füchse in der Handball-Bundesliga nun das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten und Verfolger SC Magdeburg an.



Sendung: rbb24, 05.03.24, 22 Uhr