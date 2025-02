Handball Füchse Berlin vor Showdown in der Champions League: Verlieren verboten Stand: 26.02.2025 14:23 Uhr

Vor dem Duell gegen Pelister haben die Füchse Berlin nur noch eine geringe Chance auf die direkte Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League. Rückenwind geben unter anderem der Sieg im Bundesliga-Topspiel und der genesene Kapitän Max Darj.

Die Ausgangslage für die Füchse Berlin ist eindeutig: Am Donnerstag (20:45 Uhr) müssen die Berliner Handballer ihr Heimspiel gegen den HC Pelister 08 Bitola gewinnen, um noch eine Chance auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League zu wahren.



Denn nach der Niederlage beim polnischen Meister Wisla Plock sind die Füchse in ihrer Gruppe A auf den vierten Platz abgerutscht – bei noch zwei ausstehenden Spieltagen in der Gruppenphase.



Nur die beiden erstplatzierten Teams erreichen das Viertelfinale direkt, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs haben aber auch noch eine Chance, sich zu qualifizieren: Sie spielen in einer Play-off-Runde über Kreuz gegen die Dritt- bis Sechstplatzierten aus Gruppe B um Tickets für die Runde der letzten acht (A3 vs. B6, A4 vs. B5, A5 vs. B4, A6 vs. B3).

Um also vor dem entscheidenden und letzten Gruppenspieltag noch die Möglichkeit zu haben, direkt ins Viertelfinale einzuziehen, sind die Füchse – neben einem eigenen Sieg – auch auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Sporting Lissabon hat nach aktuellem Stand einen Punkt mehr auf dem Konto als die Füchse und spielt am Mittwochabend (20:45 Uhr) gegen den Tabellenletzten Fredericia HK (Dänemark). Paris Saint-Germain – aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf dem begehrten zweiten Platz – spielt parallel zu den Füchsen am Donnerstagabend (20:45 Uhr) gegen den Tabellenführer MKB Veszprem KC (Ungarn).



Sollten zwei Mannschaften nach dem Ende der Gruppenphase punktgleich sein, entscheidet zunächst der direkte Vergleich dieser beiden Teams über die Platzierung. Da die Füchse sowohl gegen Sporting als auch gegen Paris jeweils ein Spiel gewonnen und das andere verloren haben, besteht auch nach dem direkten Vergleich Punktgleichheit.



Es käme also auf die Tordifferenz an. Wobei Sporting (+52) nach aktuellem Stand klar die Nase vor den Berlinern (+18) hat, während Paris (+1) in dieser statistischen Kategorie nach aktuellem Stand von den vier Teams an der Tabellenspitze der Gruppe A am schwächsten abschneidet.

Drei Spieler der Füchse Berlin in Handball-Kader berufen - Freihöfer erstmals dabei mehr

Füchse mit Rückenwind aus der Bundesliga - Kapitän Darj ist zurück

Nach dem 36:31-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Flensburg gehen die Füchse mit Rückenwind in die heiße Phase der Saison – zumal Welthandballer und Weltmeister Mathias Gidsel erst kürzlich seinen Vertrag verlängert hat und Kapitän Max Darj nach überstandener Knie-Verletzung jüngst zum Team von Trainer Jaron Siewert zurückgekehrt ist.



"Der Sieg war nicht nur wichtig als Reaktion auf das Plock-Spiel, für die Tabelle im Meisterkampf und das Selbstvertrauen, sondern auch für unsere Laune", sagte Darj nach dem Erfolg gegen Flensburg der "Sport-Bild" [sportbild.bild.de].



Vor dem wegweisenden Champions-League-Duell gegen das nordmazedonische Team HC Pelister kündigte der Schwede außerdem an: "Wir Spieler müssen für diese späten Matches unseren Tagesplan etwas ändern. Ich werde vielleicht einen Power-Nap am frühen Nachmittag machen, dann sollte das Spiel abends kein Problem sein."

Sendung: rbb24, 27.02.2025, 21:45 Uhr