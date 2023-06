Union am Sonntag, Hertha samstags Erste DFB-Pokal-Runde terminiert Stand: 28.06.2023 12:06 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Mittwochvormittag die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2023/2024 zeitgenau angesetzt. Die Vertreter aus Berlin und Brandenburg sind jeweils am 12. und 13. August gefordert.

Makkabi Berlin trifft im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg Bei seiner Premiere im DFB-Pokal trifft Oberligist Makkabi Berlin auf Bundesligist VfL Wolfsburg. Energie Cottbus spielt gegen einen Zweitligisten, während Hertha und Union Gegner aus der Regionalliga erwischten.mehr

Hertha BSC in Jena bereits um 13 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC spielt am Samstag, den 12. August, um 13 Uhr bei Regionalligist Carl-Zeiss Jena. Bundesligist 1. FC Union muss dagegen am Sonntag, den 13. August, um 18 Uhr bei Südwest-Regionalligist Astoria Walldorf antreten. Zur selben Zeit spielt Brandenburgs Landespokal-Gewinner Energie Cottbus sein Heimspiel gegen Zweitligist SC Paderborn. Und ebenfalls am 13. August trägt der Berliner Oberligist TuS Makkabi sein Heimspiel gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg aus (15:30 Uhr).

Alle Partien der Berliner und Brandenburger Vertreter im DFB-Pokal 2023/24 auf einen Blick:



Carl Zeiss Jena - Hertha BSC (Samstag, 12.08.2023, 13:00 Uhr)

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg (Sonntag, 13.08.2023, 15:30 Uhr)

Energie Cottbus - SC Paderborn (Sonntag, 13.08.2023, 18:00 Uhr)

FC-Astoria Walldorf - Union Berlin (Sonntag, 13.08.2023, 18:00 Uhr)



Sendung: rbb24|Inforadio, 28.06.2023, 12:15 Uhr