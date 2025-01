Unterstützung für Cheftrainer Fiel Erfahrener Assistent für Cristian Fiel: Hertha BSC erweitert Trainerteam mit Armin Reutershahn Stand: 28.01.2025 12:09 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC erweitert kurz nach dem Start der Rückrunde sein Trainerteam. Am Dienstagvormittag vermeldeten die Berliner in einer Mitteilung auf ihrer Webseite, dass sie in Armin Reutershahn einen weiteren Assistenztrainer für den Stab von Cheftrainer Cristian Fiel verpflichten. Der 64-Jährige soll seine Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten Profi-Fußball und der Zusammenarbeit mit zahlreichen namhaften Trainern einbringen.

Über 1.000 Spiele auf der Trainerbank

Anfang der 90er-Jahre begann Reutershahn seine Laufbahn als Co-Trainer, die ihn seitdem zu unterschiedlichsten Klubs und in den Dienst unterschiedlicher Trainer führte. Nach fast 200 Spielen unter Friedhelm Funkel in Uerdingen arbeitete Reutershahn beim Hamburger SV, dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart. Seine insgesamt längste Zeit verbrachte er unter Funkel, Adi Hütter und Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt, wo er als Teil von Kovacs-Trainerteam 2018 den DFB-Pokal gewann.



Insgesamt saß Reutershahn bei über 1.000 Spielen auf der Trainerbank, den absoluten Großteil davon in der Fußball-Bundesliga. Dort arbeitete er zuletzt bei Borussia Dortmund unter Edin Terzic, zuvor aber auch für Trainer, wie Julian Nagelsmann, Huub Stevens und Dieter Hecking.

Reutershahns Erfahrung soll helfen

"Armin hat schon so viel erlebt und auf so vielen verschiedenen Stationen erfolgreich gearbeitet – seine Erfahrungen aus über 30 Jahren Profifußball werden uns sehr helfen", gibt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung an.



Auch Cheftrainer Fiel wird dort mit sehr wertschätzenden Worten angesichts der Verstärkung seines Teams zitiert: "Bereits in der Hinrunde ist bei mir der Wunsch entstanden, das Trainerteam mit einem zusätzlichen Profil zu erweitern", sagt Fiel und ergänzt: "Armin erfüllt mit seiner Expertise und seinem riesigen Erfahrungsschatz genau dieses Profil".



Sein Debüt auf der Berliner Trainerbank wird Reutershahn voraussichtlich am kommenden Samstag (13 Uhr) geben. Dann ist seine neue Mannschaft auswärts bei Jahn Regensburg gefordert.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.01.2025, 12:15 Uhr