Verstärkung im Sturm Energie Cottbus verpflichtet Erik Engelhardt aus Osnabrück

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat Stürmer Erik Engelhardt von Liga-Konkurrent VfL Osnabrück verpflichtet. Das gaben die Lausitzer am Donnerstagmittag bekannt. Über die Ablösesumme vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.



Damit kehrt der 26-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der Saison 2021/22 spielte Engelhardt bereits für Energie. In 34 Regionalliga-Partien schoss er damals 19 Tore und lieferte 14 Vorlagen, hinzu kamen zwei Treffer und fünf Assists im Brandenburger Landespokal.

Nach seinem Wechsel zum VfL Osnabrück blieb der Stürmer treffsicher und war mit 19 Scorerpunkten maßgeblich am Zweitliga-Aufstieg beteiligt. Auch in der 2. Liga hatte Engelhardt mit zehn Treffern eine gute Quote, konnte aber den direkten Wiederabstieg nicht verhindern. Er blieb trotz Wechselgerüchten beim VfL, kommt aber in der laufenden Drittliga-Saison nur noch auf zwei Tore.

Wollitz lobt "sportliche und menschliche Qualitäten"

Cottbus-Präsident Sebastian Lemke hatte zuletzt bereits angedeutet, dass sich der Klub um eine Stürmer-Alternative zu Timmy Thiele und Romarjo Hajrulla bemühe. Nun sagte er: "Wir sind weiterhin keineswegs auf Rosen gebettet, aber diese bislang unglaubliche Saison, verbunden mit den tollen Zuschauerzahlen und allem Drumherum hat uns in dieser Personalie die Möglichkeit gegeben, den Wunsch des Trainers und des Spielers in die Realität umzusetzen und Erik zu uns zurückzuholen."



FCE-Trainer Wollitz betonte, es sei ein wichtiges Ziel gewesen, sich in der Winterpause breiter in der Offensive aufzustellen. Dass das nun mit Engelhardt gelinge, "freut uns natürlich besonders. Wir alle wissen welche sportlichen und menschlichen Qualitäten Erik hat, als er hier mit uns eine fantastische Saison gespielt hat. Diese Qualitäten hat er nach seinem Wechsel zum VfL Osnabrück sowohl in der dritten als auch in der 2. Liga eindrucksvoll nachgewiesen."



Beim Trainingsaufakt der Lausitzer am Freitag wird Engelhardt bereits mit dabei sein. Das erste Spiel nach der Winterpause bestreitet Cottbus am 18. Januar bei Arminia Bielefeld.



