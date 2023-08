Zweitligist eine Nummer zu groß Energie Cottbus unterliegt Paderborn im DFB-Pokal mit 0:7 Stand: 13.08.2023 19:58 Uhr

Für Energie Cottbus ist die große Pokal-Überraschung ausgeblieben. Der Zweitligist Paderborn war dann doch deutlich zu stark für die Lausitzer - und überzeugte dort mit äußerst effizienter Chancenverwertung.

Der Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus ist in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Gegen den favorisierten Zweitligisten SC Paderborn 07 präsentierten sich die Lausitzer vor heimischem Publikum chancenlos und mussten sich am Ende mit 0:7 (0:3) geschlagen geben.



Nach einem Eigentor von Dennis Slamar (4.) erzielten Visar Musliu (11.), Filip Bilbija (20., 51.), Florent Muslija (64.), Sebastian Klaas (83.) die Tore für Paderborn.

Frühes Eigentor und Geschwindigkeitsnachteile

Vor mehr als 12.000 Zuschauern zerplatzte der Traum einer Cottbuser Pokal-Überraschung bereits in der ersten Hälfte. Der SCP-Angreifer Sirlord Conteh setzte sich nach nur vier Minuten mit unglaublichem Tempo auf dem rechten Flügel durch und war von der Defensive nicht zu stoppen. Seine flache Hereingabe in die Mitte war dann eigentlich nicht präzise genug, doch Energie beförderte den Ball ins eigene Netz. Der Rechtsverteidiger Paul Milde wollte klären, schoss dabei allerdings seinen Mitspieler Slamar an, von dem der Ball im Tor landete.



Nur wenige Minuten später legten die Gäste durch eine Standardsituation nach. Florent Muslija flankte einen Freistoß von der linken Seite scharf in den Strafraum, wo SCP-Verteidiger Musliu sich völlig frei in die Luft schraubte und den Ball wuchtig zum 2:0 ins Netz köpfte (11.).



Die Mannschat des Trainers Claus-Dieter Wollitz versuchte zwar nach vorne mitzuspielen, bekam hinten aber kaum Zugriff auf die schnellen und technisch überlegenen Paderborner Angreifer, die kaum eine Chance vergaben und den Vorsprung gnadenlos ausbauten. In der 20. Minute dribbelte sich Bilbija auf der rechten Seite durch und ließ FCE-Keeper Elias Bethke mit seinem Schuss aus spitzem Winkel keine Chance.

Paderborn ließ nichts anbrennen

Nach der Halbzeit brachte Trainer Wollitz noch einmal zwei Paar frische Beine, um der Dominanz der Gäste vielleicht doch etwas entgegensetzen zu können. Doch die Ostwestfahlen machten dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten und ließen den Ball kontrolliert in den eigenen Reihen laufen, um sich dann immer wieder in die gegnerische Hälfte zu kombinieren.



Und so gelang ihnen nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff der nächste Treffer. Kai Klefisch versuchte es einfach mal mit einem beherzten Schuss aus guten 30 Metern. Energie-Keeper Bethke sah den Ball erst spät und konnte diesen nur unkontrolliert nach vorne abwehren. Der SCP-Stürmer Bilbija stand goldrichtig und staubte zu seinem zweiten Treffer und der Vorentscheidung ab.

Freistoß direkt verwandelt - von nahe der Eckfahne aus

Spektakulär wurde es in der 64. Minute als der Paderborner Muslija in Nähe der linken Eckfahne der Gastgeber zum Freistoß antrat. Eigentlich eine klassische Position für eine Flanke, doch der Flügelspieler überraschte alle und zirkelte den Ball gezielt über Torwart Bethke hinweg zum 5:0 ins lange Eck.



Kurz vor dem Abpfiff wurde die Partie dann noch zu einer richtigen Packung für die Lausitzer. Erst machte der eingewechselte Sebastian Klaas per Abstauber im Strafraum das halbe Dutzend voll (83.), bevor Mattes Hansen mit einem präzisen Rechtsschuss von der Strafraumkante den 7:0-Schlusstreffer für den Zweitligisten machte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.08.2023, 18 Uhr