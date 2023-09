2:1-Sieg gegen Meuselwitz Energie Cottbus rückt auf einen Punkt an den Tabellenführer heran Stand: 30.09.2023 15:17 Uhr

Es war ein hartes Stück Arbeit für Energie Cottbus, aber am Ende stand der nächste Sieg: Mit 2:1 gewannen die Lausitzer am Samstag in der Regionalliga Nordost gegen den ZFC Meuselwitz. Spitzenreiter Greifswald ist nun nur noch einen Punkt entfernt.

Die Serie von Energie Cottbus geht weiter: Die Lausitzer haben am Samstag mit 2:1 (1:0) gegen den ZFC Meuselwitz gewonnen. Seit bereits acht Spielen ist die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz nun ungeschlagen, die letzte und bislang einzige Saison-Niederlage kassierte der FCE am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost bei Viktoria Berlin.



Tim Campulka brachte die Hausherren in der ersten Hälfte per Kopf in Führung (14. Minute), Janis Juckel legte kurz nach der Pause nach (54.). Doch Meuselwitz kam durch Michel Ulrich noch einmal heran (61.), zudem vergab der ZFC-Mittelstürmer einen Foulelfmeter (64.). Weil Viktoria Berlin zeitgleich Tabellenführer Greifswalder FC ein 2:2-Unentschieden abrang, konnte Cottbus den Rückstand auf die Ligaspitze auf einen Punkt verkürzen.

Campulka trifft früh

Cottbus - im Sturm im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Altglienicke mit Cedric Euschen für Phil Halbauer - begann offensiv mit spürbarem Selbstvertrauen. Schnell und zielstrebig kombinierten sich die Lausitzer in Richtung Meuselwitzer Strafraum. Die ersten Hereingaben verfehlten jedoch ebenso klar die eigenen Mitspieler wie der erste Abschluss von Jonas Hofmann das gegnerische Tor (6.).



Meuselwitz suchte - trotz des Cottbuser Drucks - auch den Weg nach vorne. Und wurde dabei unfreiwillig unterstützt von der Defensive des Tabellenzweiten, die sich die ein oder andere Ungenauigkeit leistete. Ein Freistoß von Dominik Bock - verursacht durch einen groben Fehlpass von Jonas Hildebrandt aus fast 30 Metern - blieb jedoch zunächst die einzige Abschlussaktion des ZFC. Der Ball rauschte nur knapp am linken Pfosten vorbei, FCE-Keeper Alexander Sebald wäre auch zur Stelle gewesen (5.).

Ausgeglichen Richtung Halbzeitpause

Chancenlos war hingegen zehn Minuten später sein Torhüter-Kollege Lukas Sedlak auf der Gegenseite. Tim Heike - Cottbus' Torschütze vom Dienst - gab dieses Mal mit einer Ecke von der linken Seite den Vorbereiter, Tim Campulka kam in der Mitte frei zum Kopfball und erzielte das 1:0 für die Gastgeber (15.). Heikes Sturmpartner Timmy Thiele hatte kurz darauf die gute Gelegenheit, gleich den zweiten Treffer nachzulegen. Der Stürmer bekam aber - nach starker Cottbuser Balleroberung im ZFC-Spielaufbau und Zuspiel von Tobias Hasse - aus zentraler Position nicht genug Druck hinter den Ball, Sedlak parierte problemlos (17.).

Danach wurden die Chancen zunächst weniger. Das lag auch daran, dass sich Meuselwitz schnell wieder fing und dem FCE ein kämpferisches Duell auf Augenhöhe bot. Gefährlich wurden die Gäste dabei - wie schon in der Anfangsphase - aber selten. Und auch den Lausitzern, die ab der 39. Minute auf ihren verletzten Mittelfeld-Strategen Jonas Hofmann verzichten mussten, gelang spielerisch immer weniger. Die beste Gelegenheit sollte bis zur Pause ein Freistoß aus 22 Metern sein, den Heike jedoch im ersten Anlauf und im Nachschuss in die Meuselwitzer Mauer setzte (35.).

Erst entschlossener, dann mit Glück

Nach der Pause spielte Cottbus dann wieder entschlossener und kam gleich zu Chancen. Zunächst ging der Ball zwei Mal ganz knapp am rechten Pfosten vorbei: Erst versuchte es Thiele per Schlenzer, dann Axel Borgmann nach einem Heike-Freistoß per Kopf (49., 53.). Die dritte Top-Gelegenheit binnen kürzester Zeit landete dann im ZFC-Tor und es jubelte Hofmann-Ersatz Janis Juckel. Mit Höchstgeschwindigkeit stürmte er über die rechte Seite in den Meuselwitzer Strafraum, überlief dabei scheinbar mühelos seinen Gegenspieler und vollendete sehenswert und unhaltbar für Sedlak zum 2:0 für die Cottbuser (54.).



Die Gastgeber hatten die Partie nun komplett im Griff. Eigentlich zumindest. Doch während Euschen - am Fünfmeterraum eher zufällig an den Ball gekommen - den (vor-)entscheidenden dritten Treffer für Energie verpasste, kam der ZFC aus dem Nichts zurück. Die Cottbuser bekamen nach einer guten Stunde einen Einwurf nicht gut verteidigt, Bock flankte und Michel Ulrich rutschte in den Mitte in den Ball und lenkte ihn mit der Fußspitze zum 1:2 ins Tor (61.).



Fast hatte der FCE die Führung nur drei Minuten später komplett aus der Hand gegeben. 1:0-Torschütze Campulka brachte Christoph Pauling im Strafraum zu Fall, den berechtigten Foulelfmeter schoss Ulrich jedoch an die Latte (64.). Es war der Auftakt in eine offene Schlussphase mit Möglichkeiten auf beiden Seiten - in der Cottbus bis in die Nachspielzeit immer wieder um den Heimdreier zittern musste. Keeper Sebald rettete den Lausitzern schließlich bei der letzten und größten (Doppel-)Chance den Sieg: Nach einer Ecke parierte er erst den Weitschuss von Luis Fischer und hielt dann aus kurzer Distanz gegen Ulrich (90.+2).

