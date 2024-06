Dritter Drittliga-Neuzugang Dritter Drittliga-Neuzugang: Energie Cottbus verpflichtet Henry Rorig aus Osnabrück Stand: 17.06.2024 12:24 Uhr

Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus hat für die kommende Saison den dritten Neuzugang verpflichtet. Von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück wurde Henry Rorig für eine Spielzeit unter Vertrag genommen, wie der Verein am Montag mitteilte. Der 24-Jährige soll auf der rechten Außenbahn agieren. Primär spielt er als rechter Verteidiger, kann allerdings auch offensiver spielen.

Verpflichtung im zweiten Anlauf

"Ich kenne Henry schon länger und vor zwei Jahren wollten wir ihn bereits zu uns nach Cottbus holen. Das kam dann leider nicht zustande", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz, "mit dem Aufstieg in die dritte Liga haben wir nun erneut Kontakt aufgenommen und sind uns schnell einig geworden, den Schritt jetzt gemeinsam gehen zu wollen. Von Vorteil war dabei auch, dass er privat mit der Region hier verbunden ist."

Der gebürtige Hannoveraner startete seine Karriere bei Hannover 96. Über die Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und von Werder Bremen kam Rorig auch in den Junioren-Bundesligen für beide Vereine zum Einsatz. 2020 wechselte er zum 1. FC Magdeburg in die dritte Liga, anschließend zum VfL Osnabrück. Rorig kommt bisher auf 49 Drittliga- und zehn Zweitligaspiele, die alle in der abgelaufenen Saison, wobei er in Osnabrück in der vergangenen Rückrunde nicht mehr zum Zuge kam.

Bislang hatte Cottbus bereits Tolcay Cigerci von der VSG Altglienicke und Romarjo Hajrulla von Rot-Weiß Erfurt verpflichtet.

