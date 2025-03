Dreispringer Alsalami Dreispringer Alsalami: Wie ein syrischer Leichtathlet in Berlin eine neue Heimat gefunden hat Stand: 12.03.2025 16:28 Uhr

Vor knapp neun Jahren floh Mohammad Amin Alsalami aus Syrien nach Berlin. Beim Hellersdorfer Athletik-Club wurde er heimisch - und dank seiner deutschen Staatsbürgerschaft sprang er jüngst bei den Hallen-Meisterschaften auf das Podest.

Ein Blick ins elektronische Postfach sorgte bei Mohammad Amin Alsalami für ein Strahlen in den Augen. "Als ich die E-Mail bekommen habe, dass ich die Staatsbürgerschaft kriegen werde und weniger als eine Woche später zur Deutschen Meisterschaft fahren darf, war meine Freude unbeschreiblich. Das war richtig cool", so der Leichtathlet im Gespräch mit dem rbb.



Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien floh Alsalami im Jahr 2016 nach Deutschland. Seitdem nahm der 30-Jährige an diversen Leichtathletik-Wettbewerben teil, lernte in Berlin die deutsche Sprache und erhielt jüngst die deutsche Staatsbürgerschaft.

Erst Weitsprung bei Olympia, dann Bronze im Dreisprung bei den Deutschen Meisterschaften

"Ich habe so lange gewartet. Ich war bei Olympia, bei der WM, drei, vier Mal bei den Asien-Meisterschaften. Ich habe schon eine Medaille von den Asien-Meisterschaften und wollte unbedingt auch bei der Deutschen Meisterschaft eine Medaille schaffen. Und jetzt, wo ich das geschafft habe, bin ich runtergekommen mit meinem Gefühl." Ende Februar landete er im Dreisprung bei den Deutschen Hallenmeisterschaften einen Versuch über 15,53 Meter – was gleichbedeutend mit dem Gewinn der Bronzemedaille war.



Noch im Sommer 2024 war Alsalami im Weitsprung für das "Refugee Olympic Team" bei den Sommerspielen in Paris an den Start gegangen. Im Anschluss spezialisierte sich Alsalami beim Hellersdorfer Athletik-Club Berlin auf den Dreisprung – unter Trainer Lutz Kramer. "Er hat sofort in die Gruppe gefunden und er hat sich sehr bemüht, Deutsch zu lernen", sagt Kramer. "Er ist von seiner Art so, dass er sehr bereit ist, Dinge anzunehmen."

"Ich bin für 16,40 oder 16,50 Meter bereit"

Der Erfolg bei den Hallen-Meisterschaften war für Alsalami der Startschuss in das Sportjahr 2025. Für die Deutschen Meisterschaften im August nimmt sich der Dreispringer viel vor: "Wie ich drauf bin und trainiert habe, bin ich für 16,40 oder 16,50 Meter bereit. Und hoffentlich klappt das auch im Sommer."



Doch bevor es so weit ist, steht Mohammad Amin Alsalami vor einer bewegenden Rückkehr: Am kommenden Freitag reist er zurück nach Syrien, wo er zum ersten Mal seit seiner Flucht nach Deutschland seine Familie besuchen wird.

Mit Material von Johanna Rüdiger.

Sendung: DER TAG in Berlin & Brandenburg, 12.03.2025, 18 Uhr