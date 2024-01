Viertelfinale im DFB-Pokal DFB-Pokal-Viertelfinale: Hohe Ticket-Nachfrage für Herthas Heimspiel gegen Kaiserslautern Stand: 10.01.2024 16:35 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann bei seinem bevorstehenden Heimspiel im Viertelfinale des DFB-Pokals mit einem vollen Stadion rechnen. Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, ist das gesamte dem Verein zustehende Kontingent von knapp 60.000 Karten für die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern am 31. Januar (20:45 Uhr) bereits vergriffen.

Erst am Montag waren die Tickets in den freien Verkauf gegangen. Vom 22. Januar an gehen möglicherweise noch ungenutzte Karten des Gäste-Teams und Rückläufer aus dem Hertha-Kontingent in den Verkauf. Im Olympiastadion finden insgesamt 74.475 Zuschauer Platz.

Erstmals seit 2016 wieder im Viertelfinale

Anfang Dezember hatte sich die Mannschaft von Trainer Pal Dardai im Achtelfinale gegen den Hamburger SV nach einer dramatischen Partie im Elfmeterschießen durchgesetzt. Die Berliner zogen dadurch zum ersten Mal seit der Saison 2015/16 wieder ins Pokal-Viertelfinale ein. Damals standen sie sogar unmittelbar vor dem Einzug ins Endspiel im eigenen Stadion, scheiterten jedoch im Halbfinale mit einer 0:3-Niederlage an Borussia Dortmund.