DFB-Pokal DFB-Pokal: Hertha BSC zieht in Rostock mit erstem Saisonsieg in die nächste Runde ein Stand: 18.08.2024 17:34 Uhr

Die Berliner mussten am Sonntag kurz zittern, nach einem Patzer von Torhüter Gersbeck. Letztlich setzte sich die Hertha aber souverän in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Hansa Rostock mit 5:1 durch.

Derry Scherhant (38. Minute), Ibrahim Maza (66.), Marten Winkler (75.) und Florian Niederlechner (85., 88.) treffen für die "Alte Dame"

Torhüter Marius Gersbeck bringt den FC Hansa Rostock durch einen Patzer zwischenzeitlich zurück in die Begegnung (46.)

Der Hauptstadtklub darf sich über den ersten Pflichtspielsieg der Saison 2024/25 freuen

Erster Erfolg unter Cheftrainer Cristian Fiél: Hertha BSC hat die Hürde Hansa Rostock in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag genommen. Die Berliner schlugen den Drittligisten im Ostseestadion durch Tore von Derry Scherhant (38. Minute), Ibrahim Maza (66.), Marten Winkler (75.) und Florian Niederlechner (85., 88.) mit 5:1 (1:0).

Viktoria Berlin verpasst Sensation gegen Augsburg Der Regionalligist Viktoria Berlin hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine historische Sensation verpasst. Gegen Fußball-Bundesligist FC Augsburg führte der Underdog früh, musste sich dann aber der individuellen Klasse geschlagen geben.mehr

Hertha spielbestimmend, aber lange ungefährlich

Von Anfang an war Hertha BSC im Ostseestadion spielbestimmender als die Rostocker Hausherren, allerdings ohne gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Die Berliner ließen den Ball aus Fiéls favorisierter 4-3-3-Grundordnung zirkulieren, bevorzugt über die Außenbahnen, und bekamen eine Handvoll Freistöße und Ecken zugesprochen, die jedoch allesamt wirkungslos verpufften. Im letzten Drittel des Feldes fehlten Präzision, Kreativität und Durchschlagskraft.



In der 26. Minute wurde es erstmals brenzlig, nachdem Jonjoe Kenny einen Freistoß in den Sechzehner schlug, an dem Hansa-Keeper Max Hagemoser zunächst vorbeiflog. Im zweiten Versuch begrub der Keeper den Ball im Gewusel aber unter sich.

Sah den ersten Sieg unter seiner Ägide: Herthas Cheftrainer Cristian Fiél.

Auf der Gegenseite meldeten sich die Hanseaten in der 35. Minute ein erstes Mal offensiv an: Nils Fröling versuchte es mit einer Direktabnahme aus halblinker Position, das Leder rauschte knapp am Berliner Tor vorbei.

Scherhant aus der Drehung

Knapp drei Minuten später ging Hertha schließlich nach einer etwas glücklichen Aktion in Führung: Erneut flatterte ein Kenny-Freistoß in den Rostocker Sechzehner, wo Derry Scherhant am schnellsten schaltete und den Ball aus der Drehung über die Linie drückte (38.). Auch die letzte gefährliche Sequenz der ersten Hälfte ging aufs Konto der Mannschaft von Cristian Fiél, wiederum nach einem ruhenden Ball: Linus Gechter kam nach einer Kenny-Ecke zum Abschluss und verfehlte das Tor nur knapp (45.). Zur Halbzeit führte die "Alte Dame" verdientermaßen mit 1:0.

Union Berlin müht sich beim Viertligisten Greifswald in die zweite Runde Lange biss sich der 1. FC Union in der ersten Runde des DFB-Pokals am Greifswalder FC die Zähne aus. In der zweiten Hälfte erlöste Joker Vertessen die Eisernen, sorgte für den 1:0-Endstand und bescherte Trainer Svensson einen gelungenen Einstand.mehr

Gersbeck patzt und bringt Hansa zurück ins Spiel

Die zweite Hälfte war noch keine sechzig Sekunden alt, da glich Rostock aus dem Nichts aus: Marius Gersbeck, dem Fiél in diesem Pokal-Spiel zwischen den Pfosten das Vertrauen schenkte, leitete einen Rückpass an Hansas Albin Berisha weiter, der das Geschenk annahm. Herthas Torhüter versuchte den Einschlag noch rutschend zu verhindern, bekam die Kugel aber nicht zu fassen (46.). In der Folge wirkten die Berliner etwas verunsichert, während die Gastgeber sich nun mehr trauten und von ihren Fans nach vorne gepeitscht wurden.



Nach einer guten Stunde verbuchte Hertha mal wieder einen Abschluss: Haris Tabakovic, der als Stoßstürmer über weite Strecken etwas in der Luft hing und wenig ins Spiel eingebunden war, bekam nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball (63.).

Maza vollendet sehenswerte Kombination

Eine sehenswerte Kombination zog schließlich die erneute Berliner Führung nach sich: Ibrahim Maza trieb das Leder nach einem Einwurf von Kenny über das Feld, spielte einen Doppelpass mit Zeefuik und versenkte den Ball unhaltbar flach im langen Eck (66.). Eine gute Viertelstunde vor Schluss hatte Tabakovic nach starker Vorarbeit von Michal Karbownik die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Querbalken (74.). Die Herthaner konterten Rostock ein ums andere Mal aus – und belohnten sich mit ihrem dritten Treffer: Marten Winkler brach auf der rechten Seite nach Tabakovic-Assist durch und schob ins lange Eck ein (75.).



Der Rostocker Widerstand war nun gebrochen - der eingewechselte Florian Niederlechner sorgte mit einem Doppelschlag noch für den 5:1-Endstand (85., 88.).

Sendung: rbb UM6, 18.08.2024, 18 Uhr