DFB-Pokal der Frauen DFB-Pokal der Frauen: Union trifft in erster Runde auf Gütersloh, Hertha empfängt Buntentor Bremen

DFB-Pokal der Frauen: Union trifft in erster Runde auf Gütersloh, Hertha empfängt Buntentor Bremen

Die Zweitliga-Aufsteigerinnen und Berliner Landespokal-Siegerinnen des 1. FC Union Berlin treten in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Liga-Konkurrenten FSV Gütersloh an. Das ergab die Auslosung am Donnerstag auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt am Main.

Union-Frauen tragen ihre Heimspiele An der Alten Försterei aus

Viktoria spielt bei Unions Relegationsgegner

Regionalliga-Vizemeister Viktoria Berlin spielt seine Erstrunden-Partie beim SV Henstedt-Ulzburg - der Meister der Regionalliga Nord hatte die Aufstiegsspiele zur 2. Liga gegen die Union-Frauen verloren. Das Regionalliga-Frauenteam von Hertha BSC empfängt ATS Buntentor Bremen aus der Regionalliga Nord. Brandenburgs Landespokal-Siegerinnen von der BSG Stahl Brandenburg erwarten den Kieler MTV.



Gespielt werden die insgesamt 18 Partien der ersten Pokalrunde zwischen dem 17. und 19. August. Die Bundesliga-Teams, darunter auch Aufsteiger Turbine Potsdam, haben in Runde eins ein Freilos.

