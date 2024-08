Deutsche Bahnrad-Meisterschaften Deutsche Bahnrad- Meisterschaften: Grabosch, Friedrich und Schneider holen Goldmedaille im Teamsprint Stand: 15.08.2024 21:59 Uhr

Die Olympia-Dritten Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich haben vor ihrem Urlaub zusammen mit Clara Schneider (alle Track Team Brandenburg) bei den deutschen Meisterschaften im Bahnrad-Sport im Berliner Velodrom überlegen die Goldmedaille im Teamsprint gewonnen. Emma Hinze, die in Paris zum Bronze-Trio gehörte, hatte auf einen Start verzichtet.

Schneider, Grabosch und Friedrich setzten sich in 46,957 Sekunden überlegen vor dem Landesverband Thüringen und einem Mixed-Team durch.

Team von Roger Kluge gewinnt Mannschaftsverfolgung

In der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung siegte wie im Vorjahr das Team rad-net Oßwald um den Ludwigsfelder Roger Kluge. Das Quartett holte kurz vor dem Ziel die Mannschaft vom Landesverband Nordrhein-Westfalen ein. Platz drei ging an den Landesverband Brandenburg. Bei den Frauen siegte das LKT Team aus Cottbus um Olympia-Starterin Lena Charlotte Reißner in 4:31,165 Minuten vor zwei Mixed-Teams.



Im 1.000-Meter-Zeitfahren siegte Henric Hackmann aus dem Bahnteam Rheinland-Pfalz in 1:01,185 Minuten. Platz zwei sicherte sich der Leipziger Felix Groß (1:01,626) vor dem Singener Benjamin Boos (1:01,807/beide Team rad-net Oßwald).

