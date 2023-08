Goldmedaille und Weltrekord Cottbuser Bahnrad-Trio triumphiert bei WM in Glasgow Stand: 03.08.2023 22:05 Uhr

Die Cottbuserinnen Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch haben bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Glasgow die Goldmedaille im Teamsprint gewonnen. Das Lausitzer Trio setzte sich am Donnerstagabend im Finale in 45,848 Sekunden gegen das Team aus Großbritannien durch und unterbot damit sogar den eigenen Weltrekord von 45,967 Sekunden, den sie im Vorjahr im französischen Saint-Quentin-en-Yvelines aufgestellt hatten.



Für die deutschen Teamsprinterinnen ist es der vierte WM-Titel in Folge. Auch bei den vergangenen beiden Europameisterschaften waren sie nicht zu bezwingen.



Damit hat das deutsche Team die zweite Medaille zum Auftakt geholt, Franziska Brauße hatte in der Einerverfolgung zuvor Silber gewonnen.