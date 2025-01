Cottbus vor Rückrunden-Auftakt "Könnte eines der besten Drittliga-Spiele der letzten Jahre geben" Stand: 16.01.2025 15:37 Uhr

Am Samstag startet Energie Cottbus bei Arminia Bielefeld in die Rückrunde. Geht der Lausitzer Höhenflug weiter? Oder setzt der Tabellenzweite der 3. Liga nun zur Landung an? Der Januar wird erste Hinweise geben.

Von Andreas Friebel

Es geht wieder los: Knapp vier Wochen nach der Punkteteilung in Ingolstadt (1:1) startet die Überraschungsmannschaft aus Cottbus am Samstag wieder in den Spielbetrieb der 3. Liga. Auftaktgegner ist der ehemalige Bundesligist Arminia Bielefeld (ab 14 Uhr im rbb|24-Livestream). Mit dem musste sich der FC Energie Cottbus auch zum Start in die neue Saison im Sommer auseinandersetzen. Damals verlor die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz mit 1:2 durch ein Tor in der Nachspielzeit.

Seitdem ist eine ganze Menge in Cottbus passiert. Das Auftreten des Aufsteigers hat sich völlig verändert. Agierte Energie im August noch abwartend und teilweise verunsichert, zeigen die Lausitzer inzwischen attraktiven Offensivfußball. Tabellenplatz zwei ist die Belohnung dafür.

"Ich schließe das nicht aus, dass ich weitermache" Eigentlich wollte Claus-Dieter Wollitz nach der Saison vom Trainerposten bei Energie Cottbus zurücktreten. Doch nach Hinrunden-Platz zwei rufen viele nach einem Verbleib. Auch Wollitz selbst scheint umzudenken. Eigentlich wollte Claus-Dieter Wollitz nach der Saison vom Trainerposten bei Energie Cottbus zurücktreten. Doch nach Hinrunden-Platz zwei rufen viele nach einem Verbleib. Auch Wollitz selbst scheint umzudenken. mehr

Wollitz ist mit Vorbereitung zufrieden

Das laufintensive Spiel von Trainer Claus-Dieter Wollitz kostet aber eine Menge Kraft. Die Winterpause kam deshalb zur rechten Zeit. "Meine Spieler sind frisch aus der Pause zurückgekommen. Die Spielfreude und die Begeisterung sind wieder da. Ich bin sehr zufrieden, wie sich die Mannschaft in der Vorbereitung entwickelt hat", so Wollitz.

In den zwei Wochen zwischen Trainingsauftakt und Ligastart gab es zwei Testspiele. Gegen Regionalligist Zwickau gab es ein 2:1. Bei Zweitligist Braunschweig verlor Energie mit 2:4. In beiden Partien war Heimkehrer Erik Engelhardt erfolgreich. Um seine Verpflichtung beneidet Cottbus wahrscheinlich die halbe Liga. Zehn Tore schoss er in der vergangenen Saison in der zweiten Liga für Osnabrück. Doch nach dem Abstieg und mehreren Trainerwechseln fühlte sich der Angreifer bei den Niedersachen nicht mehr wohl und kehrte in die Lausitz zurück. "Er tritt so auf, als wäre er nie weg gewesen. Wir sind glücklich, dass er hier ist. Und wenn er gesund bleibt, kann Erik bei uns über Jahre ein Mehrwertspieler sein", sagt Wollitz. Neben Engelhardt unterschrieb auch Erik Tallig in der Winterpause einen Vertrag. Nach zwei Kreuzbandrissen soll der Offensivspieler aber behutsam aufgebaut werden.

Ob Tallig nach fast zwei Jahren ohne Pflichtspiel in Bielefeld sein Comeback feiert, ist noch ungewiss. Bei Engelhardt ist aber fest davon auszugehen, dass er spielen wird. Zumal der Cottbuser Torjäger Timmy Thiele (10 Treffer) weiter ausfällt.

Das spricht für (und gegen) einen Aufstieg von Energie Cottbus in die 2. Bundesliga Nach einer herausragenden Hinrunde steht Energie Cottbus in der 3. Liga vor dem Start der Rückserie auf dem zweiten Platz - einem Aufstiegsrang. Gelingt den Fußballern aus der Lausitz wirklich der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga? Der rbb sendet den Rückrunden-Auftakt von Energie Cottbus bei Arminia Bielefeld am Samstag (14 Uhr) live im Fernsehen und als Stream bei mehr Nach einer herausragenden Hinrunde steht Energie Cottbus in der 3. Liga vor dem Start der Rückserie auf dem zweiten Platz - einem Aufstiegsrang. Gelingt den Fußballern aus der Lausitz wirklich der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga? Der rbb sendet den Rückrunden-Auftakt von Energie Cottbus bei Arminia Bielefeld am Samstag (14 Uhr) live im Fernsehen und als Stream bei rbb|24

Krauß: "Können davon ausgehen, dass Bielefeld mit Vollgas spielen wird"

In Bielefeld rechnet Energie unterdessen mit einem sehr schweren Auswärtsspiel. "Wir können davon ausgehen, dass sie mit Vollgas nach vorn spielen werden", glaubt Maximilian Krauß. Denn ein Blick auf die Tabelle verrät, wenn die Arminia zu Cottbus aufschließen will, wäre ein Dreier ganz wichtig. Aktuell trennen beide Teams sechs Punkte. "Für mich ist Bielefeld der Top-Favorit in der Liga. Aber wir sind in der Lage, sie zu schlagen. Dafür müssen wir aber 100 Prozent auf die Platte bekommen", sagt Wollitz und kündigt Großes an. "Wenn uns das gelingt, könnte es am Samstag eines der besten Drittliga-Spiele der letzten Jahre geben."



Wohlwissend aber, dass Cottbus in den vergangenen Jahren einige Probleme mit Spielen nach der Winterpause hatte. 2022 ging das Auftaktspiel verloren. 2023 gab es gar zwei Niederlagen. Und 2024 starteten die Lausitzer mit einem Punkt aus den ersten beiden Partien in das neue Fußball-Jahr. "Mit solchen Themen beschäftigen wir uns nicht", beantwortete "Pele" Wollitz entsprechende Nachfragen.

Berlin und Brandenburg können Fußballvereine an Polizeikosten beteiligen - planen es aber nicht Das Bundesverfassungsgericht hat den langen Streit um die Polizeikosten bei Hochrisiko-Spielen beendet. Die Bundesländer dürfen entsprechende Kosten ab sofort dem Profi-Fußball in Rechnung stellen. Das Bundesverfassungsgericht hat den langen Streit um die Polizeikosten bei Hochrisiko-Spielen beendet. Die Bundesländer dürfen entsprechende Kosten ab sofort dem Profi-Fußball in Rechnung stellen. mehr

Vorrangiges Ziel: 46 Punkte

Zurückhaltend reagiert der 59-Jährige auch auf mögliche Zielsetzungen für die Rückrunde. Bislang hieß die Marschroute: Erst 46 Punkte für den Klassenerhalt sicher haben und dann wird über mehr geredet.

Am Donnerstag, vor der Abfahrt nach Bielefeld, machte Wollitz klar: "Wir werden auch bei 46 Punkten keine neuen Ziele setzen. Unser einziges Ziel ist, Samstag zu gewinnen. Und dann ist unser Ziel, auch die Woche darauf gewinnen." Dann spielt Cottbus zu Hause gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden. Ende Januar wird man in der Lausitz also wissen, ob der Höhenflug auch im neuen Jahr weitergeht.

Sendung: rbb|24-Livestream, 18.01.2025, 14 Uhr