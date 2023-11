Regionalliga Nordost Cottbus verliert hitziges Spitzenspiel gegen den BFC Dynamo Stand: 25.11.2023 19:02 Uhr

Energie Cottbus hat das Regionalliga-Spitzenspiel gegen den BFC Dynamo verloren. Das intensive Spiel war zunächst geprägt von Ausschreitungen der BFC-Fans. Nach der Gästeführung verloren zwei Energie-Spieler die Nerven.

Im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost hat der FC Energie Cottbus zu Hause gegen den BFC Dynamo mit 0:1 (0:0) verloren. In einer intensiven Partie am Samstag wurde die Anfangsphase von Ausschreitungen der BFC-Fans überschattet. Das Tor des Tages erzielte Rufat Dadashov in der 63. Minute. Cottbus beendete die Partie nach zwei Roten Karten zu neunt. Durch den Sieg zieht der BFC Dynamo in der Tabelle an den Lausitzern vorbei.



"Die Wahrnehmung innerhalb und außerhalb des Klubs ist extrem" Er ist der älteste Spieler im Kader von Energie Cottbus: Offensivspieler Maximilian Oesterhelweg. Ein Interview über Rückschläge als Motivationshilfen, die Überzeugungskraft seines Trainers und den Glauben an die Meisterschaft.mehr

Leuchtraketen fliegen aus dem Dynamo-Block

Das Spiel war bereits im Vorfeld von großen Sicherheitsvorkehrungen geprägt. Die Polizei setzte rund um das Stadion der Freundschaft hunderte Beamten ein, um die verfeindeten Fanlager strikt trennen zu können.



Es waren noch keine neun Minuten gespielt, in einer bis dahin chancenarmen Partie, als sich die Befürchtungen der Ordnungskräfte bewahrheiten sollten. Aus dem Dynamo-Block flogen zahlreiche Leuchtraketen auf den Platz. Schiedsrichter Jens Klemm blieb nichts anderes übrig, als das Spiel zu unterbrechen und die Mannschaften wieder in die Kabinen zu bitten, um die aufgeheizte Stimmung abzukühlen.

Heike verpasst die Riesenchance

Nach zwölf Minuten Unterbrechung wurde die Partie wieder angepfiffen. Und nun war der BFC Dynamo sofort hellwach: Stürmer Amar Suljic war auf der rechten Seite frei durch, konnte seinen Schuss aber nicht ausreichend platzieren, so dass Energie-Keeper Alexander Sebald parieren konnte. In einer kampfbetonten Partie waren in der Folge Torszenen eher Mangelware. Timmy Thiele hatte die erste Möglichkeit für Energie, doch sein Abschluss aus zwölf Metern wurde abgeblockt (31.).



Kurz vor der Pause wurde es dann turbulent. Zunächst kam Dynamos Angreifer Patrick Sussek frei zum Kopfball, aber Sebald zeigte sich erneut auf dem Posten (43.). Kurz darauf hatte dann Tim Heike die Riesenchance zur Cottbuser Führung (45.), als drei Dynamo-Spieler den Ball nach einer Hereingabe verpassten und Energies Stürmer nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte. Doch BFC-Verteidiger Steffen Eder kam im letzten Moment angerauscht und verhinderte das 1:0.



Berliner AK gewinnt Krimi gegen den BFC, Viktoria feiert Schützenfest mehr

Dadashov trifft, Cottbus mit zwei Roten Karten

In der zweiten Hälfte lieferten beide Teams erneut ein offenes und intensives Spiel. Thiele hatte nach einer feinen Bewegung die erste Chance, aber BFC-Keeper Leon Bätge entschärfte den Schuss mit einem starken Reflex (51.). Der BFC kam insgesamt aber immer besser in die Partie und setzte die Gastgeber im Mittelfeld permanent unter Druck. Ein folgenschwerer Ballverlust von Tim Heike brachte Dynamo in einer Kontersituation die Überzahl ein, die der BFC clever ausnutzte. Stürmer Rufat Dadashov behielt dann frei vor Sebald die Nerven und traf per Flachschuss zur 1:0-Führung der Gäste (63.).



Energie Cottbus schaffte es zunächst nicht, eine Reaktion zu zeigen und sich Torchancen zu erspielen. Es fehlten die Ideen gegen eine kompakte BFC-Defensive. Die Frustration entlud sich dann in den Zweikämpfen. Joshua Putze foulte in der 76. Minute völlig übermotiviert mit offener Sohle an der Seitenlinie gegen Sussek und sah dafür die Rote Karte. In der anschließenden Rudelbildung ließ sich Timmy Thiele zu einem Kopfstoß hinreißen und musste ebenfalls und zurecht den Platz verlassen.



Stimmung aggressiv, BFC betreibt Chancenwucher

Nach diesem Doppel-Rot wurde die Stimmung auf und neben dem Platz immer hitziger und aggressiver. Die Gäste konnten zunächst zahlreiche Konterchancen nicht nutzen und so blieb Cottbus trotz der numerischen Unterzahl im Spiel, zumal der BFC es nicht schaffte, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Sussek (90.+1) und Breitfeld (90.+2) verpassten die Entscheidung zugunsten des BFC, letztlich blieb es dann beim 0:1 aus Cottbuser Sicht.



Der BFC Dynamo zieht damit in der Tabelle an Energie vorbei. Die Mannschaft von Trainer Dirk Kunert ist jetzt Tabellenzweiter, Cottbus ist Dritter.



Viktoria verliert in Chemnitz

In einem weiteren Samstagspiel der Regionalliga Nordost kam Viktoria 89 nicht über ein 1:2 bei Kellerkind Chemnitzer FC hinaus. Die Partie war geprägt von äußerst widrigen Platzverhältnissen, da im Stadion enorm viel Schnee auf den Platz niedergegangen war. Kombinationen und Kurzpassspiel waren kaum möglich, viele Zweikämpfe und Fouls prägten das Spiel. Bozic brachte per Foulelfmeter (42.) die Chemnitzer in Front, obwohl Viktoria die höheren Spielanteile hatte.



In der zweiten Hälfte schraubte Leon Dammer, erneut per Foulelfmeter, das Ergebnis auf 2:0 für die Hausherren (76.). Viktoria antwortete mit wütenden Angriffen, aber mehr als der Anschluss durch einen Kopfball von Fatih Baca (83.) nach einer Ecke wollte nicht mehr gelingen. Kapitän Berk Inaler vergab dann in der 90. Minute die große Chance auf den Ausgleich: CFC-Torhüter Stanley Birke parierte seinen Schuss aus zehn Metern. Viktoria bleibt damit auf Platz 5. Chemnitz verbessert sich auf den 13. Rang.

Altglienicke gewinnt mit neuem Trainer spät gegen Chemnitzer FC mehr

Hertha II mit Sieg in Erfurt

Die U23 von Hertha BSC konnte bei Rot-Weiß Erfurt einen überraschenden 2:0-Auswärtserfolg verbuchen. Für die Herthaner traf Nader El-Jindaoui einen Freistoß sehenswert aus 25 Metern direkt in den Winkel (25.). Erst danach wachten die Gastgeber auf, aber Hertha blieb die bessere Mannschaft. Nach einem feinen Covic-Pass chippte Christensen frei vor Erfurts Keeper Plath den Ball ins lange Eck zur 2:0-Gästeführung (43.).



In der zweiten Hälfte musste Erfurt ab der 63. Minute in Unterzahl agieren. Badu hatte wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote-Karte gesehen. Hertha II verwaltete im Anschluss die Führung clever und feierte am Ende einen verdienten Auswärtssieg. Das Team von Cheftrainer Stephan Schmidt verbessert sich damit auf den 12. Tabellenplatz. Erfurt bleibt Neunter.



Sendung: rbb24, 25.11.2023, 21:45 Uhr