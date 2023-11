Fußball-Regionalliga Nordost Cottbus stürmt nach Sieg gegen Babelsberg an die Tabellenspitze Stand: 05.11.2023 15:31 Uhr

Energie Cottbus hat sich nach einigen enttäuschenden Leistungen eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen Babelsberg setzte die Mannschaft von Pele Wollitz auf Konter und siegte am Ende auch in der Höhe verdient.

Der FC Energie Cottbus hat das Brandenburg-Derby gegen den SV Babelsberg 03 mit 4:0 (2:0) gewonnen. Nach dem Sieg stehen die Lausitzer an der Tabellenspitze der Regionalliga. 7.045 Zuschauer erlebten lange ein Regionalligaspiel auf hohem spielerischem Niveau.

Schon in den ersten zwei Minuten gab Energie Cottbus die richtige Antwort auf zwei sieglose Spiele in Serie: Nachdem Babelsberg eine Großchance von Tim Heike, der aus drei Metern zum Abschluss kam, noch abwehren konnte, führte der fällige Eckball zum 1:0 für die Lausitzer. Der Babelsberger Kapitän Daniel Frahn traf ins eigene Tor.

Babelsberg spielt, Cottbus kontert

Bereits zwei Minuten später machte er seinen Fehler beinahe wieder wett. Frahn kam im Strafraum an den Ball, aber ein richtiger Abschluss gelang ihm nicht. Trotzdem übernahmen die Babelsberger die Spielkontrolle. Ihr Trainer Markus Zschiesche schickte sein Team im typischen 4-3-3-System auf den Platz. Immer wieder spielten die Potsdamer ihre Angriffe über die Außenbahn. Eine Flanke von Matthias Steinborn fand in der neunten Minute den Kopf von Frahn, der das Cottbusser Tor erneut nicht traf.



Mit der Führung im Rücken setzte Cottbus in der Folge auf eine sichere Defensive und überließ Babelsberg tiefstehend den Ball. Entlastung durch Konter gelang Energie erst ab Mitte der ersten Hälfte wieder, als Babelsberg binnen weniger Minuten mehrere flache Flanken des agilen Phil Halbauer erst in letzter Sekunde klären konnte.

Die größte Cottbusser Chance seit dem 1:0 vergab dann Joshua Putze in der 29. Spielminute, als er aus kurzer Distanz Babelsberg-Keeper Luis Klatte anschoss. Auch in den Minuten danach machte Babelsberg das Spiel und Cottbus konterte. Nach einer Balleroberung am eigenen Strafraum war es Halbauer, der über das ganze Feld dribbelte und Maximilian Oesterhelweg einsetzte. Sein Rechtsschuss aus 20 Metern ins rechte untere Eck sorgte für das 2:0 und große Freude beim Cottbusser Publikum. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt auf der Bank gesessen und nutzte am Sonntag seine Chance in der Startelf.

Zweite Halbzeit beginnt wie die Erste

Auch nach dem Wechsel hatte Energie die besseren Chancen. Wie in der ersten Halbzeit hatte Heike die erste: Er traf aber nur Klattes Bauch. In der 48. Minute war der Torhüter dann machtlos: Einen Seitfallzieher von Oesterhelweg fälschte Leon Bürger so unglücklich ab, dass er sich im hohen Bogen über Klatte senkte und ins Tor fiel. Im Gegenzug kam der Babelsberger Steinborn aus kurzer Distanz zum Abschluss, aber verfehlte das Cottbusser Tor. In den Minuten danach war der Klatte der letzte Babelsberger, der sich Energie entgegenstellte. In der 58. Minute entschärfte er mit dem Fuß einen Schuss von Halbauer, der nach einem guten Konter frei vor dem Tor das 4:0 hätte erzielen können.



Vier Minuten später vergab auch Heike freistehend vor dem Tor die Chance auf das vierte Tor, dass Cottbus das Spiel gewinnen würde, war zu diesem Zeitpunkt aber längst klar. Als Oesterhelweg in der 71. Spielminute einen Pass von Luke Wilton und aus kurzer Distanz ins lange Eck schoss, war dann selbst Klatte machtlos.



In den Minuten danach plätscherte das Spiel dem Ende entgegen. Für Unterhaltung sorgten nur noch die Cottbusser Fans, die in zahlreichen Varianten den Sieg über den Rivalen besangen. Folgerichtig pfiff der Schiedsrichter das Spiel ohne Nachspielzeit ab.

