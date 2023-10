Fußball Cottbus im Landespokal eine Runde weiter, für Luckenwalde ist in Krieschow Schluss Stand: 03.10.2023 20:00 Uhr

Der FC Energie Cottbus hat souverän den Sprung in die dritte Runde des Brandenburger Fußball-Landespokals geschafft. Die Lausitzer setzten sich am Dienstagmittag auswärts beim Siebtligisten SG Phönix Wildau 95 mit 3:0 (0:0) durch und kommen so ihrer Mission der Titelverteidigung wieder einen Schritt näher.

Außenseiter mit guter erster Hälfte

Im Wildauer Otto-Franke-Stadion hatte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz zu Beginn einige Probleme gegen den Außenseiter. Der Gastgeber aus der Landesliga zeigte eine starke Abwehrleistung und bot den Cottbusern kaum freie Räume.



Nach der Pause schwand jedoch die Energie der Wildauer und die Stabilität in der Defensive ließ immer weiter nach. Das nutzten die Lausitzer konsequent aus und gingen in der 62. Minute durch Phil Halbauer in Führung. Der 25-Jährige lief in den Strafraum ein und verwandelte die Vorlage von Cedric Euschen sicher ins linke Eck.



Wenig später schraubte sich dann Mittelfeldspieler Janis Juckel bei einer Ecke von Tim Heike in die Luft und erhöhte sehenswert per Kopf zum 2:0 (67.). Für den 3:0-Endstand sorgte Heike dann selbst kurz vor dem Abpfiff. Der Stürmer vollendete einen langen Ball von Mitspieler Maximilian Oesterhelweg im Strafraum (90.).

Babelsberg siegt spät, Luckenwalde scheidet aus

Der SV Babelsberg 03 steht ebenfalls in Runde drei des Landespokals. Bis dahin war es für die Nulldreier aber ein hartes Stück Arbeit. Gegen den Brandenburgligisten Germania Schöneiche brachte Paul Roman Wegener die Potsdamer zwar in Führung (25.). Aaron Marcel Weber glich jedoch für den Gegner aus der sechsten Liga aus (64.) und das Spiel steuerte lange Zeit auf eine Verlängerung zu. Erst in der 80. Minute erlöste Stürmer Daniel Frahn Babelsberg mit seinem Tor zum 2:1-Endstand.



Der dritte Regionalligist im Wettbewerb schied hingegen in der zweiten Runde aus. Der FSV Luckenwalde verlor mit 1:3 (1:2) beim Oberligisten VfB Krieschow. Artur Dawid Bednarczyk und Colin Raak sorgten für ein frühes 2:0 für die Hausherren (6., 20.). Christian Flath gelang zwar der Anschlusstreffer für Luckenwalde (28.), in Hälfte zwei entschied dann aber Andy Hebler das Spiel mit seinem Treffer zugunsten des Außenseiters (55.).

Sendung: rbb24, 03.10.2023, 18 Uhr