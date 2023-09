Regionalliga Nordost Cottbus gewinnt gegen Zwickau und bleibt im sechsten Ligaspiel in Serie ungeschlagen Stand: 17.09.2023 18:10 Uhr

Die Erfolgsserie von Energie Cottbus hält an: Die Lausitzer schlugen am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Nordost den FSV Zwickau und nähern sich der Tabellenspitze so weiter an.

Energie Cottbus macht in der Tabelle der Regionalliga Nordost weiter Boden gut. Nach einem verdienten Sieg gegen den FSV Zwickau stehen die Lausitzer nun schon auf Rang vier, mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Erfurt. Energie setzte sich am Sonntagnachmittag im Stadion der Freundschaft mit 3:1 (1:1) gegen den FSV durch. Energie ist nun bereits seit sechs Ligaspielen in Serie ungeschlagen.

Zwickau schockt Cottbus, doch Energie kommt zurück

Energie Cottbus erwischte einen ordentlichen Start in die Partie. Die Lausitzer drückten den Gast aus Zwickau von Beginn an in die eigene Hälfte und dominierten das Spiel mit viel Ballbesitz. Große Torchancen erspielte sich das Team von Claus-Dieter Wollitz dabei zunächst allerdings nicht. Nach knapp 20 Minuten wurden dann auch die Gäste etwas mutiger und offensiver, sodass sich eine ausgeglichene und etwas zähe Partie entwickelte.



Wie aus dem Nichts fiel daher nach einer knappen halben Stunde die Führung für Zwickau. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Marc-Philipp Zimmermann in der Mitte freistehend zum Abschluss und verwandelte mit seinem vierten Saisontreffer sehenswert zum 1:0 für die Gäste (29.). Cottbus wirkte nach dem Rückstand überrascht und musste sich von dem plötzlichen Gegentreffer erst einmal erholen. In der 36. Minute war der Schock dann aber offensichtlich abgeschüttelt. Tim Heike kam an der rechten Strafraum-Kante an den Ball, zog nach innen und traf mit seinem sechsten Saisontreffer zum 1:1. Mit dem Ergebnis ging es weniger später in die Halbzeit.

Cottbus wird immer besser

Der zweite Durchgang begann wieder deutlich gemächlicher, mit leichter Überlegenheit für die Cottbuser Gastgeber. Erneut hatte Energie viel Ballbesitz, doch Zwickau versuchte weiter, durch schnelle Konter gefährlich zu werden. Nach einer knappen Stunde wurde der Cottbuser Druck dann aber immer stärker und prompt fiel das 2:1. Eine Flanke von der rechten Seite verwertete Timmy Thiele sehenswert per Kopf zur Führung für Energie - Spiel gedreht (57.). Die Führung für Energie ging in Ordnung, weil die Lausitzer nun deutlich dominanter waren und Zwickau immer größere Probleme bekam, die Gastgeber vom eigenen Tor fernzuhalten.



Nach einer schönen Cottbuser Komination, gestartet in der eigenen Hälfte, hatte Cedric Euschen wenige Minuten nach dem Führungstreffer die Gelegenheit auf 3:1 zu erhöhen, scheiterte allerdings am linken Pfosten (60.). Glück für Zwickau, der Treffer hätte womöglich bereits die Vorentscheidung bedeutet.



In der Folge wurden die Gäste zwar noch einmal drängender, doch Energie hatte insgesamt keine großen Probleme, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Thiele setzte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt hinter eine ordentliche Regionalliga-Partie (90.+5).



Alglienicke dreht Partie in Rostock, Viktoria und BAK mit Remis

Bereits am frühen Nachmittag musste die VSG Altglienicke bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock antreten. Die Berliner gerieten bei Hansa schon nach sieben Minuten in Rückstand, Mike Bachmann brachte die Gastgeber in Front. Doch Altglienicke kehrte schnell zurück: Justin Bulang sorgte für den Ausgleich (32.). Und es kam noch besser für das Team von Trainer Karsten Heine. Nur einige Augenblicke nach dem 1:1 traf Philip Türpitz zum 2:1 aus Berliner Sicht - Spiel gedreht (37.).



Der zweite Durchgang verlief dann deutlich ereignisärmer. Es fielen keine weiteren Tore, sodass die favorisierten Altglienicker einen knappen Sieg mit nach Hause nehmen durften.



Die anderen beiden Spiele des Nachmittags endeten torlos. Sowohl bei Viktoria Berlin gegen den FC Eilenburg, als auch bei Chemie Leipzig gegen den Berliner Athletik-Klub stand es am Ende 0:0. Der BAK stemmte sich dabei eine komplette Halbzeit in Unterzahl gegen die Niederlage. Cedrik Mvondo sah kurz vor der Pause wegen Nachtretens die Rote Karte (45.+4).



