1. Runde DFB-Pokal Cottbus gegen Paderborn in der klaren Außenseiter-Rolle Stand: 11.08.2023 11:46 Uhr

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen läuft Energie Cottbus den eigenen Ansprüchen in der Regionalliga noch hinterher. Da kommt das DFB-Pokal-Spiel gegen Paderborn gerade recht. Da haben die Lausitzer nichts zu verlieren. Von Andreas Friebel

Nur einmal in einer langen Fußball-Saison ist Energie Cottbus nicht der Favorit. Während in der Regionalliga oder dem Landespokal von den Lausitzern immer ein Sieg erwartet wird, ist das am Sonntag ganz anders. Beim Duell vierte gegen zweite Liga muss Trainer Claus-Dieter Wollitz zur Abwechslung nicht die Frage beantworten, wie hoch der Sieg denn werden könnte. "In dem Spiel sind wir Außenseiter. Ob krasser Außenseiter oder wie auch immer – wir sind der Außenseiter."

Cottbus holt gegen Erfurt den ersten Punkt der neuen Saison Energie Cottbus hat auch das zweite Spiel in der neuen Regionalliga-Saison nicht gewonnen. Nach der Niederlage am letzten Wochenende bei Viktoria Berlin gab es gegen Erfurt aber immerhin den ersten Punkt.mehr

Seit zehn Jahren kein Sieg im DFB-Pokal

Wie schon seit vielen Jahren im DFB-Pokal. Das letzte Mal, dass Cottbus über die erste Runde hinauskam, war vor zehn Jahren. Da spielte Energie aber auch noch in der 2. Bundesliga. Damals gab es in Magdeburg ein 1:0. Nach dem Abstieg in die dritte Liga und später Regionalliga ging im Pokal nichts mehr.



Es gab zwar gute Auftritte, wie gegen Stuttgart, Hamburg, Bayern oder Bremen, aber letztendlich setzten sich immer die Favoriten durch. "Nichtsdestotrotz werden wir gut spielen, was die Ordnung und Disziplin angehen. Und dann haben wir auch eine Chance", sagt Mittelfeldspieler Jonas Hofmann.



Genau die Chance, die jeder Außenseiter im DFB-Pokal hat. Schade nur, dass sich Cottbus aktuell mit ein paar Problemen durch die Regionalliga schleppt. Ein Punkt aus zwei Spielen führt nicht gerade dazu, dass das Team um Trainer Wollitz mit breiter Brust gegen Paderborn auflaufen kann.



Aber was hat Energie schon zu verlieren, fragt sich der Coach und überlegt, ob Attacke oder Beton die bessere Taktik für Sonntag ist. "Es gibt nur zwei Varianten. Entweder du attackierst ganz hoch oder ziehst dich ganz weit zurück. Wenn du nur Mittelfeld-Geplänkel machst, sind die Chancen noch geringer."



12.000 Fans im Stadion der Freundschaft

Wer Wollitz kennt, der ahnt, dass es wohl auf die Taktik Attacke hinauslaufen wird. Was die Zuschauer im Stadion der Freundschaft freuen dürfte. Etwa 12.000 werden erwartet. Das sind ein paar weniger als vor einem Jahr gegen Bremen oder davor gegen Bayern München.



Und vielleicht wären es auch noch ein paar mehr geworden, wenn die Anstoßzeit etwas fan-freundlicher gelegt worden wäre. Für Auswärts-Fans ist Sonntag 18 Uhr kaum zu machen. Deshalb kommen wohl auch nur 200 aus Paderborn. Und für die vielen Energie-Fans im Umland, die Montag zur Arbeit müssen, ist es auch etwas unpraktisch. Gerade im Fall von Verlängerung und Elfmeterschießen, droht es spät zu werden.

Paderborns Top-Star Kruse fällt aus

Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich dazu kommt, ist zwar gering. Aber im Gegensatz zu den vergangenen Erstrundenspielen im DFB-Pokal ist die Hoffnung auf eine Überraschung diesmal ein bisschen größer. Denn Paderborn ist etwas schwer in die Saison gestartet. Ein Punkt aus zwei Spielen – die selbe Ausbeute wie Energie – ist weniger als erwartet.



Zudem fällt Top-Star Max Kruse wegen eines Muskelfaserrisses aus. "Klar ist die Wahrscheinlich zu gewinnen etwas größer, als wenn wir gegen einen Erstligisten spielen würden. Aber zwei Ligen Unterschied sind immer noch eine ganze Menge", so Wollitz.



Aber vielleicht gelingt ja doch die Überraschung. Dann bekommt Cottbus in dieser langen Fußball-Saison noch mal ein Spiel, bei dem die Lausitzer kein Favorit sind.



Sendung: rbb24 Inforadio, 11.08.2023, 12:15 Uhr