Regionalliga Nordost Cottbus feiert gegen Chemnitz ersten Heimsieg der Saison Stand: 20.08.2023 15:08 Uhr

In einem kampfbetonten Regionalliga-Spiel konnte Energie Cottbus den ersehnten ersten Heimsieg der Saison gegen den Chemnitzer FC feiern. Dabei wurde ein Youngster zum Matchwinner.

Energie Cottbus hat nach dem 3:2-Sieg bei Hansa Rostock II den zweiten Sieg in Folge in der Regionalliga Nordost eingefahren. Beim hart erkämpften 2:0-Sieg gegen den Chemnitzer FC waren Stürmer Timmy Thiele per Foulelfmeter und der erst 18-jährige Tünay Bektas die Torschützen für die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz.



Bozic per Fallrückzieher als Wachmacher

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz gab im Sturm diesmal Tim Heike, dem Doppeltorschützen gegen Hansa II, den Vorzug. Neben Halbauer ließ der Energie-Trainer auch Euschen auf der Bank. Prokopenko durfte stattdessen im offensiven Mittelfeld von Beginn an ran. Zudem kehrte Oesterhelweg für Putze zurück in die Startelf.



Die Partie im Stadion der Freundschaft begann schwungvoll. Bereits nach zwei Minuten schloss CFC-Stürmer Bozic sehenswert per Fallrückzieher ab, der allerdings knapp am Tor vorbeizischte. Auf der Gegenseite kombinierte sich Cottbus sehenswert an den Strafraum, Hofmanns Schuss war aber zu unplatziert.



Klarer Foulelfmeter, Thiele verwandelt

In der 18. Minute dann Cottbus im Glück: Eine Ecke von Walther nahm Müller direkt und der Ex-Chemnitzer Pelivan musste mit seinem Körper kurz vor der Linie retten. Cottbus schüttelte sich kurz und kam über eine Einzelaktion von Hasse, der ansehnlich auf den agilen Hofmann ablegte, seinerseits zu einer Großchance, doch dessen Schuss ging am Chemnitzer-Gehäuse vorbei. Anschließend verfehlte Heike in der 26. Minute aus 16 Metern nur um Haaresbreite die Energie-Führung.



Nach einem klaren Foul von Gäste-Keeper Wunsch an Borgmann gab es in der 45. Minute Foulelfmeter für Cottbus: Thiele verwandelte sicher zum nicht ganz unverdienten 1:0 für Energie – gleichzeitig der Halbzeitstand.



Bektas sorgt für die Entscheidung

Hatte die erste Hälfte noch zahlreiche Höhepunkte zu bieten, so verflachte die Partie nach der Pause. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab, vor dem Tor blieben die Bemühungen beider Teams zu häufig zu ungenau. Die erste sehenswerte Kombination über Pelivan und Thiele konnte Chemnitz‘ Defensive vor dem einschussbereiten Tim Heike klären (52.).



Lange Zeit passierte wenig. In der 86. Minute kam dann erneut CFC-Stürmer Bozic vor Sebald frei zum Schuss, doch der Angreifer verzog kläglich. Energie Cottbus drückte danach auf die Entscheidung und erarbeitete sich zahlreiche Chancen gegen nun hoch verteidigende Gäste.



Durch eine sehenswerte Direktabnahme von dem eingewechselten Youngster Tünay Bektas machte Energie schließlich in der 89. Minute den ersten Heimsieg der Saison perfekt.

Sendung: rbbUM6, 20.08.2023, 18 Uhr