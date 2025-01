Monobob Buckwitz gewinnt auch in Winterberg: Erneuter Sieg im Monobob Stand: 04.01.2025 14:22 Uhr

Gesamtweltcupsiegerin Lisa Buckwitz hat ihre Vormachtstellung im Monobob auch zum Start in das neue Jahr unterstrichen. Die 30 Jahre alte Potsdamerin setzte sich beim Weltcup in Winterberg nach zwei fehlerfreien Läufen durch und feierte im dritten Saisonrennen den zweiten Sieg.



Mit ihrem Erfolg vor Melanie Hasler (Schweiz/+0,09 Sekunden) und der Australierin Breeana Walker (+0,28) eroberte die WM-Dritte Buckwitz vom BRC Thüringen zudem die alleinige Führung in der Gesamtwertung.

Buckwitz wieder mit gutem Start

Weltmeisterin Laura Nolte (Winterberg) kam auf ihrer Heimbahn nach ungewöhnlichen Problemen in beiden Läufen nur auf Rang fünf. Buckwitz konnte sich auf dem Weg zu ihrem insgesamt siebten Weltcupsieg im Monobob einmal mehr auf ihren explosiven Start verlassen. Den knappen Vorsprung von 0,03 Sekunden auf Hasler nach Lauf eins baute sie mit dem Streckenrekord (58,25) in Lauf zwei noch aus.



Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,66) verbesserte sich im zweiten Durchgang von Position elf auf Rang acht. Am Sonntagvormittag steigt für die Frauen im Sauerland noch das Rennen im Zweier.

