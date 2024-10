Basketball | DBBL Basketball: Zwei starke Viertel reichen Alba-Frauen zum Sieg Stand: 06.10.2024 21:08 Uhr

Die Frauen von Alba Berlin haben in der DBBL auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen. Am Sonntagnachmittag besiegten sie Marburg mit 76:65. Vorentscheidend war ein 22:0-Lauf im zweiten Viertel, mit dem die Berlinerinnen sich früh entscheidend absetzten.

Zwei gute Viertel reichen

Zu Beginn hatte der Deutsche Meister aus Berlin einige Probleme, ohne die Stammspielerinnen Deeshyra Thomas, Maggie Mulligan und Tessa Stammberger. Die Marburgerinnen gingen zunächst mit elf Punkten in Führung. Im zweiten Viertel drehten die Albatrosse aber auf und das Spiel mit ihrem Lauf. Zur Pause führten sie bereits mit sieben Punkten.



Im dritten Viertel setzten sich die Berlinerinnen weiter ab. Besonders bei den Rebounds und der Wurfeffektivität waren sie den Marburgerinnen überlegen. Beim Stand von 61:41 war das Spiel vor dem Schlussabschnitt bereits fast entschieden. In dem konnten die Gastgeberinnen zwar nochmal verkürzen, letztendlich Alba den Sieg aber souverän nach Hause. Beste Werferin bei den Berlinerinnen war Lena Gohlisch mit 19 Punkten, auch Stefi Grigoleit traf zweistellig (13 Punkte). Durch die frühe Führung konnte Trainer Cristo Cabrera sogar etwas rotieren, nur Kapitänin Gohlisch bliebt rund 25 Minuten auf dem Parkett.



Am kommenden Donnerstag (10. Oktober, 19:30 Uhr) treten die Frauen von Alba Berlin zum ersten Mal in einem internationalen Wettbewerb an - im Euro Cup treffen sie auf VBW Gdynia.

