Regionalliga Nordost Babelsberg gewinnt in Eilenburg und springt auf Platz eins Stand: 04.08.2023 21:53 Uhr

Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 mit 1:0 (0:0) beim Aufsteiger FC Eilenburg gewonnen. Das Tor des Tages erzielte in der 73. Minute Ilir Qela. Nach dem 2:1-Erfolg über Meuselwitz war es bereits der zweite Sieg im zweiten Spiel. Damit liegen die Potsdamer zumindest vorübergehend auf Platz eins der Tabelle. Am kommenden Spieltag (16. August) geht es dann im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion gegen Carl Zeiss Jena.

Luckenwalde verliert

Die erste Niederlage der neuen Saison musste hingegen der FSV Luckenwalde hinnehmen. Nach dem furiosen 6:0-Erfolg über den Berliner AK am ersten Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Michael Braune beim FSV Zwickau mit 0:2 (0:1). Die Tore für die Sachsen erzielten Jahn Herrmann (21.) sowie Theo Gunnar Martens (59.). Noch rangiert Luckenwalde dennoch auf Rang zwei in der Tabelle. Das dürfte sich nach der Vervollständigung des Spieltags allerdings noch ändern. Kommender Gegner der Brandenburger ist am 15. August die VSG Altglienicke.

