DBBL-Pokal Alba Frauen ziehen abgebrüht ins Viertelfinale des DBBL-Pokals ein

Die Frauen von Alba Berlin konnten sich beim Zweitligisten TSV Wasserburg am Mittwochabend deutlich mit 104:57 durchsetzen und stehen damit im Pokal-Viertelfinale. Beste Werferin war Deeshyra Thomas mit 20 Punkten. Lena Gohlisch (14 Punkte) und Marie Bertholdt (13 Punkte) spielten ebenso eine starke Partie.



Personell musste Trainer Cristo Cabrera auf Henriette Höfermann und Wiebke Schwartau verzichten, die beide krank ausfielen. Außerdem fehlte Theresa Simon mit Beschwerden im Brustkorb. Nach langer Verletzungspause stand Nafi Harz aber erstmals wieder im Kader.

Besonderes Spiel für Svenja Brunckhorst

Die deutschen Meisterinnen, die in der Liga aktuell auf Platz 2 stehen, hatten gegen Wasserburg zu keinem Zeitpunkt Probleme und ließen sich nicht verunsichern. Mit dem 104:57-Sieg sind die Berlinerinnen nun unter den besten Acht im Pokal – am 8. Januar geht es im Viertelfinale gegen den Zweitligisten Dillingen.



Gegner TSV Wasserburg gewann zwischen 2004 und 2018 20 nationale Titel und prägte den deutschen Frauenbasketball in den letzten Jahrzehnten enorm. Svenja Brunckhorst, die mittlerweile Managerin der Frauen- und Mädchenabteilung bei Alba Berlin ist, war als Spielerin Teil der erfolgreichen Zeiten des TSV Wasserburg. Heute begegneten sich die beiden Vereine unter anderen Umständen. Für die Alba-Frauen steht vor der kurzen Weihnachtspause am Samstag noch die Liga-Partie gegen Osnabrück an.

