Basketball-Bundesliga Alba Berlin zittert sich in der Bundesliga zum Heimsieg gegen Braunschweig Stand: 27.10.2024 17:39 Uhr

Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie sind die Basketballer von Alba Berlin zurück in der Erfolgsspur. Der Hauptstadtklub gewann am Sonntag in der Bundesliga in der heimischen Arena am Ostbahnhof vor 8.087 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 65:61 (37:31).



Für den Vizemeister war es erst der zweite Sieg im fünften Ligaspiel. Bester Berliner Werfer war Will McDowell-White mit 13 Punkten.

Alba mit Problemen zu Beginn und am Ende

Trainer Israel Gonzalez konnte wieder auf die zuletzt fehlenden Trevion Williams und Elias Rapieque zurückgreifen. Sein Team hatte dennoch zunächst große Probleme in der Offensive den Rhythmus zu finden. Sie taten sich schwer gute Wurfpositionen zu kreieren, zudem wurde noch viel verworfen. So liefen die Hauptstädter erst einmal einem knappen Rückstand hinterher.



Ende des ersten Abschnittes holte sich Alba dann die Führung zurück. Der Ball lief nun besser und nach einem viertelübergreifenden 17:6-Lauf wurde der Vorsprung Mitte des zweiten Abschnittes erstmalig zweistellig (31:20). Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und blieben dran.



Nach dem Seitenwechsel agierten die Berliner defensiv sehr konzentriert und kamen so immer wieder zu Ballgewinnen. Im dritten Viertel betrug der Vorsprung zeitweise 15 Punkte (51:36). Doch im Schlussabschnitt verloren die Gastgeber wieder den Rhythmus und Braunschweig kam noch einmal auf vier Punkte heran (61:57). Trotzdem konnte Alba den Sieg am Ende über die Zeit bringen.

Sendung: rbb UM6, 27.10.2024, 18 Uhr