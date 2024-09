2:0 gegen Weinberg 2:0 gegen Weinberg: Union-Frauen mit erstem Sieg in der 2. Liga Stand: 15.09.2024 16:49 Uhr

Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart ist den Fußballfrauen von Union Berlin der erste Sieg in der 2. Liga geglückt. Die Aufsteigerinnen gewannen am Sonntag im Stadion an der Alten Försterei mit 2:0 gegen den bisherigen Tabellenführer SV 67 Weinberg. Vor 4.201 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei sicherten Tore von Kapitänin Lisa Heiseler (45./+1) und Sarah Abu Sabbah (67.) den Erfolg. In der Tabelle rücken die Unionerinnen damit auf den vierten Platz vor.

Nach einer zähen ersten Hälfte war unter den Augen von Präsident Dirk Zingler im zweiten Abschnitt ein weitaus höherer Union-Sieg möglich. Die Berlinerinnen tappten aber auch mehrfach in die Abseitsfalle der immer wieder in die Defensive gedrängten Gäste.



Die nächste Aufgabe führt die Mannschaft von Trainerin Aileen Poese am kommenden Sonntag nach Rheinland-Pfalz. Anpfiff der Partie gegen die SG 99 Andernach ist um 14 Uhr.

