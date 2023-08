buten un binnen Wie Werder gegen die Bayern und Harry Kane bestehen will Stand: 18.08.2023 10:50 Uhr

Heute Abend (20:30 Uhr) feiert Harry Kane im Weser-Stadion sein Bundesliga-Debüt. Mit der Sieglos-Serie von 27 Spielen gegen die Bayern hält Werder einen Negativ-Rekord.

Die neue Bundesliga-Saison beginnt für Werder mit einer harten Prüfung. Heute Abend spielen die Bremer direkt gegen den FC Bayern und dessen neuen Superstar Harry Kane. Für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse hat der Rekordmeister den Kapitän der englischen Nationalmannschaft von Tottenham Hotspur verpflichtet.

Weltweit ist das Interesse an diesem Spiel groß. 350 akkreditierte Journalisten werden im Stadion sein, darunter 14 TV-Teams, die Fernsehübertragungen in mehr als 200 Länder möglich machen. Zahlen, die für Werder und das Weser-Stadion rekordverdächtig sind.

Längste Serie der Bundesligageschichte

Für Werder wird es durch Bayerns Rekord-Transfer sicher nicht leichter gegen den Angstgegner. Als Werder Bremen das letzte Mal ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München gewann, war Ole Werner gerade 20 Jahre alt. Am 20. September 2008 – also vor 15 Jahren – gewannen die Grün-Weiß auf spektakuläre Art und Weise in München mit 5:2 und fügten dem damaligen Bayern-Coach Jürgen Klinsmann eine empfindliche Niederlage zu. Doch die folgende Durststrecke von 27 Spielen ohne Sieg gegen die Bayern ist eine wahre Horror-Serie und die längste Serie der Bundesligageschichte.

Den Wirbel um Kane hat natürlich auch Werder-Coach Ole Werner mitbekommen. Der Hype lässt ihn aber eher kalt, wie er auf der Pressekonferenz am Freitag durchblicken ließ. "Wir bereiten uns auf ihn genauso vor wie auf jeden anderen Spieler", erzählte Werner. Der einzige Unterschied sei, dass man sich Szenen des zweitbesten Torjägers der Premier League (213 Treffer) fast ausschließlich im Trikot von Tottenham Hotspur anschauen könne.

Man weiß noch nicht vollkommen, wie er sich im Gefüge der Bayern gibt.

(Ole Werner auf der Pressekonferenz am Donnerstag)

Neue Besetzung in der Bremer Abwehr

Sein Debüt im Bayern-Trikot gab Kane am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig, als er beim 0:3 nach 66 Minuten eingewechselt wurde. Gegen Werder hat Coach Thomas Tuchel ihm schon die Startelf garantiert. Bei den Bremern war nach dem 2:3 im DFB-Pokal bei Viktoria Köln die Abwehr scharf in die Kritik geraten. Im Spiel gegen die Münchner dürften Kapitän Marco Friedl und Mitchell Weiser wohl wieder in der Startelf stehen. Beide wurden nach ausgestandenen Verletzungen in Köln nur eingewechselt.

Um das erste Bundesliga-Tor Kanes im Weser-Stadion zu verhindern, könnte auch Senne Lynen womöglich von Beginn an spielen. "Senne ist eine Woche weiter in allen Abläufen und damit sicher auch eine Option für das Spiel gegen die Bayern", berichtete Werner.

Was macht Werder noch auf dem Transfermarkt?

Ein Kaliber wie Kane wird Werder bis zum Ende des Wechselfensters am 1. September nicht mehr an die Weser lotsen können. Trotzdem sollen weitere Verstärkungen kommen. "Wir sind eine Mannschaft, die noch nicht komplett ist", betonte Werner. Damit bat er auch um Verständnis dafür, falls der Start etwas holprig verlaufen sollte.

Wir werden in diesem Jahr etwas Zeit brauchen. Aber dennoch werden wir am Ende des Tages ein gutes Team haben. Es gibt vor dem ersten Bundesligaspiel noch keinen Grund, schlaflose Nächte zu haben.

(Ole Werner)

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 18. August 2023, 6 Uhr