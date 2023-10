buten un binnen Wie Eishockey diesen Feuerwehrleuten bei der Einsatz-Bewältigung hilft Stand: 27.10.2023 13:26 Uhr

Schon seit 20 Jahren spielen Feuerwehr- und Rettungskräfte aus Bremerhaven in einer Eishockey-Liga. Sie nutzen den Sport auch, um gemeinsam den Arbeitsstress zu bewältigen.

Von Sina Derezynski

"Wir sind heiß aufs Eis – beruflich bedingt und ich denke das passt!", sagt des 30-jährige Hauke Apel, der Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr Bremerhaven ist. Auf dem Eis ist er als Verteidiger unterwegs. Er spielt bei den Fischtown Firefighter. An einem Abend pro Woche trifft sich das Team. "Wir haben dann eine Stunde Eiszeit, in der wir eine Stunde Vollgas geben können", das sei zwar schon spät, "aber wir sind froh, dass wir hier überhaupt eine Eiszeit haben", sagt Apel.

Beim Training können nicht alle Mannschaftsmitglieder dabei sein. Irgendjemand hat immer Dienst, erzählt der 30-Jährige. Inzwischen hätte das Team den Vorteil, dass der Kader relativ groß sei.

Jetzt stehen wir hier und die anderen Kollegen sind gerade beim Rettungsdienst oder löschen irgendwelche Wohnungsbrände.

(Hauke Apel, Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr Bremerhaven)

Eishockey als Therapie

Die Fischtown Firefighter bei der Teambesprechung.

Trotzdem ist das Training wichtig für die Rettungskräfte. Für sie ist es mehr als ein Sport, dem sie nach Feierabend nachgehen. Für die Einsatzkräfte ist es manchmal auch eine kleine Therapiesitzung auf dem Eis: "Man erlebt viel Leid und es ist eine Art der Verarbeitung", das Team sitzt manchmal auch nach dem Training in der Kabine noch zusammen und spricht über die Einsätze.

Wenn ich hier mit denen auf dem Eis zusammen spiele und ein Tor mache, da freue ich mich drüber und kann gleichzeitig an den Einsatz von letzter Schicht denken und das ein bisschen nachbearbeiten – und kriege den Kopf dann leichter wieder frei.

(Hauke Apel, Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr Bremerhaven)

Team bei Alter und Geschlecht bunt gemischt

Auch die Feuerwehr-Mannschaft weiß, wo der Puck hin gehört.

In dieser Saison spielen die Fischtown Firefighter zusammen mit den beiden Mannschaften der Berufsfeuerwehren in Hamburg und Wolfsburg in der Feuerwehreishockey-Liga Nord um den Pokal. Die Bremerhavener Feuerwehreishockeymannschaft ist bunt gemischt: Das Geschlecht oder auch Dienstgrade sind total egal.

Mannschaftskapitän Thomas Hinrichs wird im Dezember 53 Jahre alt. Er ist der älteste Spieler und hat vor 20 Jahren die Mannschaft gegründet. "Bremerhaven ist eine Eishockey-Stadt und man sieht es", sagt Hinrichs. 26 Berufsfeuerwehrleute, einige aus der Freiwilligen Feuerwehr und auch noch Rettungskräfte aus Cuxhaven und Bremen spielen in der Mannschaft.

Hockey ist der schnellste Sport der Welt. Man bleibt fit.

(Thomas Hinrichs, Mannschaftskapitän Fischtown Firefighter)

In dieser Saison haben die Fischtown Firefighter nur zwei Heimspiele. Eines davon findet am Freitagabend in der Eisarena Bremerhaven statt. Der Eintritt für das Spiel ist frei.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Vier, Bremen Vier läuft, 27. Oktober 2023, 11:10 Uhr