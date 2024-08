buten un binnen Werders Sato scheidet mit Japan bei Olympia gegen Spanien aus Stand: 02.08.2024 20:32 Uhr

Das Team des Bremers unterlag den Iberern im Olympia-Viertelfinale mit 0:3 (0:1). Kein Sato war nach der Pause eingewechselt worden.

Der U23-Spieler kam in der 67. Minute beim Stand von 0:1 auf den Platz. Die Niederlage der Japaner konnte Sato, der in der vergangenen Saison für die Werder-Reserve in der Bremen-Liga aufgelaufen war, aber nicht mehr verhindern.

Bei den Olympischen Sommerspielen kam der 23-Jährige in allen vier Partien zum Einsatz – dreimal als Joker, einmal von Beginn an. Beim 1:0-Sieg im abschließenden Vorrundenspiel gegen Israel stand er in der Startelf und lieferte in der Nachspielzeit die Vorlage zum einzigen Tor des Tages.

