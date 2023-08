buten un binnen Werders Neuzugang: Diese 3 Dinge müssen Sie über Lynen wissen Stand: 08.08.2023 13:23 Uhr

In Bremen wird Senne Lynen die legendäre 14 von Claudio Pizarro auf dem Rücken tragen. Der Sechser ist zwar ein harter Zweikämpfer, aber kein fieser Treter.

1. In Pizarros Fußstapfen?

Bei Werder wird Lynen mit der 14 eine legendäre Rückennummer übernehmen. Schließlich hat Claudio Pizarro die Nummer bei den Bremern äußerst gerne tragen. Seit Pizarros Karriereende im Sommer 2020 war die Nummer bei Werder frei geblieben.

Auch im Weser-Stadion dürfte Lynen rasch mit der 14 auflaufen, denn er steht voll im Saft. Mit seinem Ex-Team hat er bereits die ersten beiden Spieltag in Belgien bestritten.

2. Hart, aber meistens fair

Bei Werder soll Lynen auf der Sechs als Abräumer agieren. Er gilt als rigoroser Zweikämpfer, ist dabei aber durchaus fair. Bisher sah er in seiner Karriere erst einmal die Rote Karte. Dies passierte in der vergangenen Saison für ein grobes Foulspiel in der Partie gegen Royal Antwerpen. Davor musste er bislang zweimal eine Gelbsperre absitzen.

3. Mit belgischem Klub zog Lynen Aufmerksamkeit auf sich

Senne Lynen kommt von Royale Union Saint-Gilloise nach Bremen. Der Klub besitzt noch nicht den ganz großen Namen, hat zuletzt aber für ordentlich Furore gesorgt. Das Team aus der Region um Brüssel holte in der vergangenen Saison in Belgien die Vize-Meisterschaft. Vor allem mischte es aber die Europa League auf. So warf Saint Gilloise im Achtelfinale auch Union Berlin raus (3:3, 0:3). Erst im Viertelfinale war gegen Bayer Leverkusen (1:1, 1:4) Schluss.

Der Erfolg sorgte für Begehrlichkeiten, sodass viele Leistungsträger in diesem Sommer den Klub verlassen haben, um sich in den großen Ligen Europas zu beweisen. Innenverteidiger Siebe Van Der Heyden spielt zukünftig für Real Mallorca und der zentrale Mittfelfeldspieler Teddy Teuma sucht sein Glück nun in Frankreich bei Stade Reims. Mittelstürmer Victor Boniface hat es vor kurzem zu Bayer Leverkusen gezogen. Nun wird Lynen mit Werder in der Bundesliga gegen ihn spielen.

