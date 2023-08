buten un binnen Werder verpflichtet mit Senne Lynen einen Sechser aus Belgien Stand: 08.08.2023 12:06 Uhr

Darauf haben viele Fans lange gewartet: auf einen Sechser für Werder. Aus Belgien kommt Senne Lynen nach Bremen. Der 24-Jährige soll im defensiven Mittelfeld spielen.



Werder hat mit Senne Lynen einen neuen Spieler für das defensive Mittelfeld gekauft. Der Belgier kommt von Royale Union Saint Gilloise an die Weser. Beim belgischen Vizemeister war der 24-Jährige Stammspieler und erreichte mit seinem Team in der vergangenen Saison in der Europa League das Viertelfinale. Lynen gilt als zweikampfstärker Abräumer vor der Abwehr.

Wir haben Senne schon länger beobachtet. Er ist ein physischer Spieler, der eine sehr gute Übersicht hat und gerade im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen kann, durch die er einem Spiel eine gewisse Stabilität verleiht.

(Werder-Coach Ole Werner)

Lynen hat in der vergangenen Saison 32 von 34 Partien in der belgischen Liga bestritten. Dabei schoss er ein Tor und bereitete sechs weitere vor. Bei seinem Ex-Klub besaß er noch einen Vertrag bis 2024. "Werder ist ein großer Verein, der auch bei uns in Belgiern sehr bekannt ist. Die Bundesliga gehört zu den Topligen der Welt", sagt der Neuzugang. "Ich freue mich auf den Verein, die Stadt und das erste Spiel im Stadion. Ich habe gehört, dass gerade bei Heimspielen eine besondere Atmosphäre herrscht."

Externe Inhalte von Twitter

Twitter öffnen

Mehr zu Werder:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 8. August 2023, 18:06 Uhr