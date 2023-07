buten un binnen Werder verpasst Turnier-Sieg: Kownackis Tor reicht nicht gegen Ipswich Stand: 28.07.2023 18:57 Uhr

Werder ist beim Blitz-Turnier in Innsbruck auf dem 2. Platz gelandet. Das 1:1 gegen Ipswich Town war für die Bremer nicht genug, um sich den Titel zu holen.

Werder hat am Freitag beim Blitz-Turnier in Innsbuck den Sieg verpasst. Nach dem 0:0 gegen RB Leipzig sind die Bremer sich in der zweiten Partie gegen Ipswich Town nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Da die Engländer zuvor gegen Leipzig gewonnen haben, durften sie sich über den Turnier-Sieg freuen.

Die Bremer besaßen schon nach vier Minuten die Chance zur Führung, doch Keeper Cieran Slicker konnte gegen Niklas Schmidt parieren. Zwei Minuten später lenkte Slicker auch einen Distanzschuss von Schmidt über die Latte. Den bis dahin guten Eindruck schmälerte der 20-jährige Keeper jedoch in der 16.Minute.

Nach einer Flanke von Oliver Burke, den Coach Ole Werner erneut als rechten Schienenspieler aufbot, konnte Slicker den Ball nicht festhalten. David Kownacki nutze dies und köpfte zur Bremer Führung ein. Bis zur Halbzeit, die es beim Blitz-Turrnier bereits nach 30 Minuten gab, konnten die Engländer das Bremer Tor nicht mehr in Gefahr bringen.

Röcker scheitert mit der Hacke

Dies änderte sich allerdings nach der Pause. Ipswich tat jetzt mehr nach vorne und kam auch zum Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Freddie Ladap traf Greg Leigh in der 39. Minute zum Ausgleich. Cimo Röcker, der aus der U23 momentan aushilft, besaß noch die Möglichkeit, Werder erneut in Führung zu bringen. Sein Versuch mit der Hacke konnte in der 49. Minute jedoch geklärt werden, sodass die Engländer sich durch den Punktgewinn den Turnier-Sieg schnappten.

