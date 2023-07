buten un binnen Werder im Blitz-Turnier: Bremer spielen zum Auftakt 0:0 gegen Leipzig Stand: 28.07.2023 16:58 Uhr

Im Rahmen des Trainingslagers bestreitet Werder am Freitag ein Blitz-Turnier. In der ersten von zwei Partien trennten die Bremer sich torlos von RB Leipzig.

Werder hat im Rahmen des Blitz-Turniers in Innsbruck in der ersten Partie am Freitag gegen RB Leipzig 0:0 gespielt. Direkt im Anschluss treffen die Bremer noch auf Ipswich Town.

Werder begann gegen die Leipziger mit Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug im Sturmzentrum. Nicolai Rapp übernahm die Position links in der Dreierkette der Abwehr. Dort spielt im Normalfall der aktuell verletzte Marco Friedl.

Bereits nach fünf Minuten wäre Werder beinahe in Führung gegangen. Ducksch scheiterte jedoch an Leipzigs Keeper Janis Blaswich. Direkt im Gegenzug kam auch Timo Werner nicht an Werders Torwart Jiri Pavlenka vorbei. In der 23. Minute verpasste Romano Schmid die Bremer Führung. Im direkten Duell war erneut Blaswich der Sieger. Nach 30 Minuten ging es deshalb mit 0:0 in die Halbzeit.

Werder war dem Sieg näher

Zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte sich keins der beiden Teams gute Möglichkeiten erspielen. Ilia Gruev sorgte in der 44. Minute für Gefahr, doch sein Schuss von der Strafraumkante traf lediglich den Pfosten. Jean-Manuel Mbom bekam den Ball nach einer Vorlage von Schmid nicht über die Linie gedrückt. Die Leipziger kamen nicht mehr zu Chancen, sodass die Partie 0:0 endete.

Vor dem Unentschieden gegen Werder hatten die Leipziger, etwas überraschend, ihr Spiel gegen Ipswich Town 0:1 verloren. Die Engländer sind am Freitag der zweite Gegner der Bremer. Für den Turnier-Sieg braucht Werder dort einen Sieg.

