buten un binnen Werder hakt Neubau seiner Talent-Schmiede in der Pauliner Marsch ab

Werders Orga-Chef Tarek Brauer erklärte am Sonntag, dass es keinen Neubau des Nachwuchsleistungszentrums in der Pauliner Marsch geben wird. Nun werden Alternativen geprüft.

Von Karsten Lübben

Lange hat Werder gehofft, dass in der Pauliner Marsch ein neues Nachwuchsleistungszentrum gebaut wird. Mittlerweile hat der Klub jedoch akzeptiert, dass er dieses Vorhaben in der ursprünglich geplanten Form nicht wird durchsetzen können. Über einige Jahre hatte Werder versucht, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern eine Einigung zu erzielen. Hierfür setzte der Klub auch auf ein Moderationsverfahren. Werders Orga-Chef Tarek Brauer musste beim "Tach der Fans" jedoch einräumen, dass auch dieses letztlich gescheitert ist.

Wir haben am Ende keine Lösung gefunden. Deswegen steht fest, dass wir den Campus, den wir für Nachwuchs, Frauen und U23 mit einem modernen Mini-Stadion vorgesehen haben, hier nicht werden bauen können. Punkt.

(Tarek Brauer)

Zieht das Nachwuchsleitungszentrum nach Niedersachsen?

Brauer betonte zugleich jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass Werder die Pauliner Marsch verlassen wird. Auch wenn, so Brauer, dies manche Anwohner vielleicht enttäuschen wird. Werder würde weiterhin probieren, vor Ort nach einer praktikablen Lösung zu suchen. Diese wird dann aber sicherlich kleiner ausfallen als einst gedacht.

Seit fast 100 Jahren sind wir ansässig. Das ist unser Zuhause.

(Tarek Brauer)

Werder will nun prüfen, was mit Blick auf eine Modernisierung und Professionalisierung der Bedingungen in der Pauliner Marsch möglich ist – und was nicht. Zugleich prüft der Klub, welche alternativen Standorte in Bremen zur Verfügung stehen. Falls beide Varianten am Ende nicht zu zufriedenstellenden Lösungen führen, soll der Blick nach Niedersachsen wandern.

