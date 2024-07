buten un binnen Werder-Frauen gewinnen 12:0 im Testspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg Stand: 21.07.2024 17:54 Uhr

Gegen den amtierenden Meister der Regionalliga Nord holten die Bremerinnen am Sonntag einen klaren Sieg. Neuzugang Emöke Pápai erzielte dabei gleich vier Tore.

Schon zur Halbzeit führte Werder durch die Treffer von Larissa Mühlhaus (siebte Minute), Lara Schmidt (neunte Minute), Saskia Matheis (24.), Sophie Weidauer (30., 32.) und Rieke Dieckmann (36.) bei der in Elsdorf ausgetragenen Partie mit 6:0.

In der Halbzeit nahm Coach Thomas Horsch einige Wechsel vor. Auch Emöke Pápai kam nun in die Partie. Die ungarische Stürmerin hat Werder erst in dieser Woche verpflichtet. Pápai feierte dabei einen perfekten Einstand und traf gleich viermal für ihr neues Team (46., 48., 65,. 89.). Auch Lena Dahms war noch erfolgreich (75.). Zudem unterlief Henstedt-Ulzberg in der 82. Minute ein Eigentor.

