buten un binnen Wende geschafft: Bremer Segler schielen in der Bundesliga aufs Podium

Nach zwei starken Regatten in Folge liegt der Wassersport-Verein Hemelingen auf dem 5. Platz. Trotz schwachem Saisonstart ist nun ein Treppchenrang drin für die Bremer Segler.

Die Segler vom Wassersport-Verein Hemelingen (WVH) befinden sich weiterhin im Aufwind. Die 5. Bundesliga-Regatta auf dem Bodensee in Überlingen beendeten die Bremer am vergangenen Wochenende auf einem starken zweiten Platz. Für das Team, das in dieser Saison mit vielen personellen Wechsel zu kämpfen hat, war es nach dem ebenfalls zweiten Rang in Konstanz schon der zweite Podiumsplatz in Folge. "Dieses Jahr war sehr herausfordernd für uns", sagte WVH-Segler Jens Tschentscher.

Wir haben aber gezeigt, dass die letzten Events ganz gut liefen, und uns mächtig nach vorne gekämpft.

(WVH-Segler Jens Tschentscher)

Wieder in Schlagdistanz zu den Top-Teams

Nach schwachem Saisonstart befinden sich die Hemelinger pünktlich vor dem Saisonfinale wieder in Schlagdistanz zu den Top-Teams. Mehr noch: Als Tabellenfünfter schielen die Bremer vor der letzten Regatta auf der Hamburger Außenalster (19. bis 21. Oktober) noch auf eine Platzierung auf dem Treppchen: Mit 37 Minuspunkten liegt das Team unmittelbar hinter den Konkurrenten aus Überlingen (33 Minuspunkte) und Mühlenberg (ebenfalls 37).

Doch auch ein vierter Rang in der Gesamtwertung dürfte beim WVH bereits für Freude sorgen. Denn mit diesem geht die Qualifikation für die Champions League einher – was ein mehr als erfreulicher Abschluss für eine zu Beginn eher verkorkste Spielzeit der Bremer wäre.

