buten un binnen Schwimmer Wellbrock startet bei Olympia – unter schlechten Bedingungen Stand: 28.07.2024 19:23 Uhr

Schwimmer Lukas Märtens hat dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen die erste Medaille beschert. Kann der gebürtige Bremer Florian Wellbrock am Montag nachziehen?

Von Julian Meiser

Schwimmstar Florian Wellbrock geht in Paris über drei Strecken an den Start. Erstmals kommt der 26-jährige am Montag um 11 Uhr im Becken zum Einsatz – und zwar im Vorlauf über 800 Meter Freistil. Am Abend des Folgetags findet das Finale statt.

Dass der Bremer bei Olympia über die 800 Meter antritt, kam überraschend. Erst im Juni gab der DOSB bekannt, Wellbrock statt Oliver Klemet für diese Disziplin zu nominieren. Eigentlich hatte der aus Bremen stammende Schwimmer die Qualifikation verpasst, profitierte dann aber durch Klemets Verzicht.

Florian Wellbrock will aufs Treppchen

Hat die Medaillen fest im Blick: Schwimmstar Florian Wellbrock.

Größere Erfolgsaussichten als über 800 Meter hat Wellbrock über 1.500 Meter Freistil (3. und 4. August) und im 10-Kilometer-Freiwasserwettbewerb (9. August). 2021 in Tokio holte er über 1.500 Meter im Becken Bronze und krönte seine Olympia-Teilnahme mit Gold über 10.000 Kilometer. In Rio 2016 war er ohne Medaille geblieben.

Gegenüber dem NDR sagtr Wellbrock, der auf Vereinsebene für den SC Magdeburg schwimmt, zu seinem erfolgreichen Abschneiden in Japan: "Es ist wahnsinnig cool, international Medaillen zu gewinnen, aber nichts auf der Welt kann eine olympische Siegerehrung toppen. Und wenn man dann noch Gold bekommt, ist es das i-Tüpfelchen."

Egal wie oft man Weltmeister wird, dieses olympische Gold ist eine ganz andere Hausnummer.

(Schwimmer Florian Wellbrock)

Nach zuletzt schwankenden Leistungen möchte der sechsfache Weltmeister in Paris angreifen, beweisen, dass er auf der Langstrecke zur absoluten Weltspitze im Schwimmsport zählt. Leicht wird das aber nicht. Denn die Voraussetzungen sind keinesfalls optimal.

Schwimmer Wellbrock kritisiert Austragungsort

Wellbrock beschwerte sich schon im Vorfeld über die Eignung der Seine als Austragungsort für die Langstrecke. "Bei den zehn Kilometern ist es schwer abzuschätzen, weil wir so ein Rennen in einem Fluss mit Strömung auf Weltniveau noch nie hatten“, sagt Titelverteidiger Wellbrock über die Seine: ,"Kein Mensch weiß, wer damit wie klarkommt. Deswegen ist komplett offen, was da passieren könnte."

Obwohl Wellbrock hart gesotten ist und kein intensives Training scheut, verzichtet er auf ein Training in der Seine – aus Angst vor einer bakteriellen Infektion durch verunreinigtes Wasser. Wellbrocks Resümee: "So wie es jetzt aussieht, freue ich mich auf die 1.500 mehr."

Mehr zu Florian Wellbrock:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 28. Juli 2024, 19:30 Uhr