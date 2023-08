buten un binnen Schmidt verlässt Werder nach 11 Jahren und wechselt nach Toulouse Stand: 04.08.2023 18:05 Uhr

Niklas Schmidt hat sich für einen Transfer entschieden und wird zukünftig in Frankreich spielen. Der Mittelfeldakteur war einst als 14-Jähriger nach Bremen gekommen.

Werder hat Mittelfeldspieler Niklas Schmidt verkauft. Wie der Klub am Freitag vermeldete, wird der 25-Jährige zukünftig für den FC Toulouse spielen. Schmidt war bereits am Donnerstag vom Training der Bremer freigestellt, um vor Ort in Frankreich die Gespräche zu führen.

Niklas hat fast sein halbes Leben bei Werder verbracht, hatte schwierige Zeiten zu überstehen und wurde einer der Aufstiegshelden. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste.

(Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz)

Schmidt war im Sommer 2012 von Rot-Weiß Erfurt an die Weser gewechselt. Werder lieh ihn im Herrenbereich jeweils für ein Jahr an den SV Wehen Wiesbaden und an den VfL Osnabrück aus, ehe er ab dem Sommer 2021 unter Coach Markus Anfang den Durchbruch bei Werder schaffte. In der vergangenen Saison bestritt er für die Bremer 24 Einsätze in der Bundesliga und erzielte dabei drei Tore.

