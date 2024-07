buten un binnen Regionalliga-Start: So geht der Bremer SV in die neue Saison Stand: 25.07.2024 16:26 Uhr

Der Bremer SV startet am Sonntag in die Regionalliga Nord. Vorab haben Trainer und Spieler ihre Ziele für die neue Spielzeit formuliert.

Von Julian Meiser und Aqib Butt

Zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Todesfelde beginnt die Regionalliga-Saison 2024/2025 auch für den Bremer SV. Am Sonntagnachmittag kommt der HSV II an den Panzenberg. Für den Klub aus Walle ist es die dritte Spielzeit in Folge in der vierthöchsten deutschen Spielklasse.

2023 schloss der BSV auf Platz 14 ab, 2024 unter Cheftrainer Sebastian Kmiec auf dem elften Platz. Besonders die starke Rückrunde macht Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonstart. Die BSV-Mannschaft fand laut Kmiec immer wieder Mittel und Wege, um auch die Teams zu bezwingen, die finanziell wesentlich besser aufgestellt sind. Daran möchte das Team anknüpfen.

Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind.

(Sebastian Kmiec, Cheftrainer Bremer SV)

Mit Blick auf die anstehende Spielzeit bleibt der Trainer ob des wirtschaftlichen Rahmens aber bescheiden: "Alles andere als den Nichtabstieg auszurufen, wäre vermessen." Andererseits möchte er sich auch vor keinem Gegner verstecken.

Die Vorbereitung lief aus Trainer-Sicht gut, mit den Neuzugängen ist Kmiec zufrieden. Allerdings ist er mit der Kadergröße noch nicht vollends einverstanden. "Vor allem auf der Torwartposition müssen wir nochmal nachlegen. Da brauchen wir noch jemanden für den Fall der Fälle", analysiert Kmiec.

Duffner freut sich aufs Derby gegen Werder

In der Tat ist die Besetzung im Tor dünn: Aktuell stehen in Tobias Duffner und Neuzugang Nico Weide nur zwei Keeper im BSV-Aufgebot. Duffner ist 40, Weide erst 19. Die Rolle der Nummer eins kommt dabei dem Routinier zu.

Der 19-jährige Weide, der von Werder zum BSV kam, ist sich seiner Rolle bewusst: "Klar ist, dass Duffi vor mir steht. Das ist auch ganz klar, weil gerade auf der Torhüterposition kommt es viel auf die Erfahrung an. Da kannst du als junger Torhüter noch so gut sein."

Ich nehme die Herausforderung an und möchte in 2, 3 Jahren die Nummer eins sein.

(Nico Weide, Torwart Bremer SV)

BSV-Keeper Tobias Duffner wirft sich in einen Schuss des St. Paulianers Johannes Eggestein.

Duffner möchte eine gute Serie spielen und hofft darauf, für Überraschungen zu sorgen. Vielleicht sogar schon im Pokal am 18. August gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Erstmals seit 33 Jahren findet wieder ein DFB-Pokal-Match am Panzenberg statt.

"Es ist ein Highlightspiel", sagt der erfahrene Duffner. Gleichermaßen freut sich Duffner auf die Partien gegen Werder II. Für die U23 des SVW hat Duffner mehr als neun Jahre lang gespielt. "Es wird ein ganz besonderes Spiel für mich, gerade auf Platz 11."

Justin Gröger ist heiß auf Pokalspiel

Planen kann Kmiec mit Innenverteidiger Justin Gröger. Er hat sich trotz Angeboten entschieden, beim BSV zu bleiben. "Ich habe zu allen ein gutes Verhältnis. Viele Spieler haben gesagt, dass sie hier was aufbauen wollen, dieses Jahr anknüpfen wollen an die letzte Saison", verrät Gröger.

Wir werden nicht träumen und sagen, wir wollen um den Aufstieg spielen. Das wäre auch Quatsch.

(Justin Gröger, Bremer SV)

Gröger hält einen Platz im Tabellenmittelfeld – wie in der Vorsaison – für realistisch. "Die Liga ist stärker geworden, es wird noch schwerer", urteilt der 21 Jahre alte Defensivspieler.



"Auch im Pokal gegen Paderborn ist was drin", sagt Gröger und verweist auf die Leistung gegen Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli in der Vorbereitung, als sich der BSV bei der 1:3-Niederlage gut verkauft hat. "Hier am Panzenberg wird es ekelig für Paderborn", sagt Gröger, der eine "geile Atmosphäre" erwartet: "Die Hütte wird brennen."

Torjäger Goguadze will noch mehr Tore machen

Die Hoffnungen ruhen auch auf Nikky Goguadze. In der zurückliegenden Rückrunde hat der Stürmer in 16 Spielen 13 Tore erzielt. „Ich habe mich wohlgefühlt“, nennt der Niederländer, dessen Wurzeln in Georgien liegen, als Grund für diese starke Torausbeute.

Goguadze will mit dem BSV hoch hinaus, visiert Platz sechs in der kommenden Saison an. "Wie wir kämpfen und wie wir Fußball spielen, machen wir es jeder Fußballmannschaft schwer", sagt der 26-Jährige. Er selbst will sich auch noch einmal steigern. 20 Tore will er in der Regionalliga-Saison schießen und zeigt sich diesbezüglich auch sehr selbstbewusst: "Mit dieser Mannschaft werde ich das schaffen."

Nikky Goguadze versucht beim Testspiel gegen den FC St. Pauli an den Ball zu kommen, indem er Gegenspieler Adam Dzwigala anläuft.

Neu im Sturm des BSV ist Luca Mittelstädt. Der Angreifer wechselte zum Saisonbeginn vom TSV Havelse an den Panzenberg. Im Havelse-Trikot schoss der 1,98 Meter große Stürmer acht Tore.

Eine Toremarke, die er in der anstehenden Regionalliga-Saison erreichen möchte, erlegt er sich aber nicht auf: „Da verkrampfe ich immer schnell.“ Was das Saisonziel für den Verein angeht, zeigt sich Mittelstädt ebenfalls zurückhaltend: "Bei aller Euphorie ist es nicht selbstverständlich, die Liga zu halten."

