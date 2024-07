buten un binnen Regionalliga-Auftakt fix: Bremer SV zuhause, Werder auswärts gefordert Stand: 11.07.2024 17:15 Uhr

In der Regionalliga Nord rollt am letzten Juli-Wochenende wieder der Ball. Während der BSV zuhause den HSV II empfängt, tritt die Werder-Reserve beim TSV Havelse an.

Von Julian Meiser

Der erste Spieltag ist terminiert: Der Bremer SV empfängt zum Start der neuen Viertliga-Saison den Hamburger SV II. Das Spiel am Panzenberg wird am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr angepfiffen. Werder Bremens U23 ist bereits eher im Einsatz: Der Aufsteiger aus der Bremen-Liga reist zum TSV Havelse in die Region Hannover, die Partie im Wilhelm-Langrehr-Stadion beginnt um 14 Uhr.

Der komplette Spielplan wird erst am Montag freigegeben und anschließend online veröffentlicht, teilte der Norddeutsche Fußball-Verband mit.

