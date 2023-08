buten un binnen Otto Rehhagel wird 85 – die Karriere einer Bremer Legende in Bildern Stand: 09.08.2023 06:59 Uhr

Nicht nur mit Werder, sondern auch mit dem 1. FC Kaiserslautern und Griechenland feierte Otto Rehhagel sensationelle Erfolge. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag.

Von Karsten Lübben

Viel zu feiern gab es im Leben von Otto Rehhagel immer. Allerdings nur, weil er als Trainer hart dafür arbeitete. Werder Bremen führte er ab April 1981 zunächst zurück in die Bundesliga, ehe er an der Weser nach seinen Vorstellungen ein Topteam formte. Gleich fünf Titel gewann "König Otto" mit Werder, bis er Bremen 1995 nach 14 Jahren Jahren verließ, um sein Glück in München zu suchen.

Bei den Bayern ging es schief. Dafür gelang ihm im Anschluss mit dem 1. FC Kaiserslautern und der griechischen Nationalmannschaft unglaubliche Coups. An seinem heutigen 85. Geburtstag blicken wir auf sein bisheriges Leben zurück.

