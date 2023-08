buten un binnen Oberneulands Lambers über seinen Ehrentreffer: "Davon träumt man" Stand: 13.08.2023 18:54 Uhr

Der Pokal-Tag begann für Bakary Lambers zunächst mit einer Enttäuschung. Nach dem Spiel war er trotz der hohen Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg aber vollauf glücklich.

Von Karsten Lübben

Der Fußball ist oftmals ein Wechselbad der Gefühl. So erging es am Samstag auch Bakary Lambers beim Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg. "Ich war sehr enttäuscht, dass ich nicht von Anfang an spielen durfte", erzählte der Mittelfeldspieler des FC Oberneuland im Gespräch mit buten un binnen. Zur Halbzeit wechselte Trainer Marcel Brendel den 23-Jährigen beim Stand von 0:6 ein. Kurz vor Schluss kam dann sein großer Moment. Mit einem flachen Schuss aus der Distanz erzielte Lambers in der 89. Minute den Oberneulander Ehrentreffer zum 1:9. "Man geht jetzt schlafen und träumt davon. Das ist ein absolutes Highlight", sagte er im Anschluss mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Viel zu lachen hatte der FCO indes zunächst nicht auf dem Platz. Zu groß war die qualitative Überlegenheit des Zweitligisten, der schon in der 19. Minute das zwischenzeitliche 4:0 erzielte. "Die ersten 20 Minuten dachte ich: 'Oh Gott, wo geht das hin?!'", berichtete Brendel. Im Anschluss machten es seine Spieler jedoch besser und wendeten zumindest eine zweistellige Anzahl an Gegentoren ab. Trotz der hohen Niederlage war es für den FCO-Coach ein "rundum gelungener Tag".

Brendels sieht Werders U23 in der Favoritenrolle

Um diesen in allen Zügen genießen zu können, war Torwart Paul Bruno Engelkestock besonders früh an den Vinnenweg gekommen. "Das ist nichts, was einen freut. Ich habe aber mit nichts anderem gerechnet", sagte der 20-Jährige zu den vielen Gegentreffern, die er kassierte.

Weiter geht es für den FCO bereits am Dienstag mit dem Heimspiel gegen den KSV Vatan Sport in der Bremen-Liga. Coach Brendel glaubt jedoch, dass für den amtierenden Meister in diesem Jahr maximal der Vize-Titel möglich sein wird. Klarer Favorit ist für ihn die U23 von Werder Bremen.

